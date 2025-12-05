น้ำท่วมใหญ่ถล่มหาดใหญ่ — บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง วงเงินฟื้นฟูอาจพุ่งทะลุ 1,200 ล้านบาท

สถานการณ์น้ำท่วมครั้งประวัติการณ์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงสร้างความเสียหายวงกว้างทั่วเมือง ขณะที่ทีมวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของ GISTDA เร่งติดตามภาพถ่ายดาวเทียมและใช้แบบจำลองระดับน้ำสามมิติ (3D) เพื่อประเมินผลกระทบอย่างละเอียด
จากผลวิเคราะห์เผยให้เห็นภาพชัดเจนว่า หลายพื้นที่เผชิญระดับน้ำท่วมตั้งแต่ 1 เมตร ไปจนถึงมากกว่า 4 เมตร โดยเฉพาะเขตลุ่มต่ำและชุมชนหนาแน่นที่ถูกน้ำท่วมหนักเป็นพิเศษ
บ้านเรือนเสียหายเกินคาด
จากข้อมูลภูมิสารสนเทศพบว่า ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่มีอาคารรวมกว่า 102,520 หลัง
•7,693 หลัง ถูกน้ำท่วมทั้งหลัง
•59,845 หลัง ถูกน้ำท่วมบางส่วน
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเสียหายที่กระจายไปทั่วเมืองอย่างกว้างขวางและรุนแรง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน: ตัวเลขที่สะท้อนสถานการณ์จริง
การประเมินของ GISTDA จากข้อมูลด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ระบุว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น ทีวี ที่อยู่ในระดับน้ำ อาจเสียหายมูลค่า 6,990 – 18,000 บาทเฟอร์นิเจอร์ ห้องน้ำ ห้องครัว มีค่าเสียหายราว 6,000 – 9,900 บาท ระบบไฟฟ้า ประปา พื้น–ผนัง และโครงสร้างบ้าน ต้องใช้งบซ่อมแซมเพิ่มอีก 3,000 – 10,000 บาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูเฉลี่ยต่อครัวเรือน
เมื่อคำนวณตามระดับความลึกของน้ำและประเภทอาคาร พบว่า การซ่อมแซมต่อหลังบ้านมีค่าใช้จ่ายประมาณ
15,000 – 35,000 บาท
โดยพื้นที่ที่น้ำท่วมลึกกว่า 3 เมตร จะมีความเสียหายด้านระบบไฟฟ้าและโครงสร้างมากที่สุด
งบฟื้นฟูอาจต้องใช้กว่า 1,200 ล้านบาท
จากจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าแสนหลัง ประเมินว่าการฟื้นฟูทั้งหมดอาจต้องใช้งบประมาณมากกว่า
1,200 ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนสามารถซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศคือหัวใจในการวางแผนฟื้นฟู
สำหรับข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับระบบ GIS ช่วยให้เห็นระดับน้ำจริง ความหนาแน่นของอาคาร และพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือ ทำให้การจัดสรรงบประมาณทำได้อย่างแม่นยำ ตรงจุด และตรวจสอบได้
ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่การคาดเดา แต่เป็นผลลัพธ์จากข้อมูลเชิงพื้นที่และแบบจำลองที่ประมวลผลอย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์