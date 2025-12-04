กรมลดโลกร้อน จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” รวมพลังแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 ธันวาคม 2568 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “When Nature Thrives, We All Survive: ธรรมชาติคืนชีวิต สู้วิกฤตภูมิอากาศ” สร้างความตระหนักรู้และรวมพลังความร่วมมือฟื้นฟูธรรมชาติ แก้ปัญหาวิฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชนและเครือข่ายสถานศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และผ่าน Facebook Live ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมไทยเมื่อปี 2534 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงห่วงใย ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยและโลกที่รุนแรงขึ้น และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายภาคประชาชน เป็นกลไกส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปสู่ระดับโลก
ประกอบกับวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และจากข้อมูล CRI 2026 โดย Germanwatch ระบุว่าในปี 2024 ที่ ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อยู่ในอันดับที่ 17 สะท้อนถึงความเปราะบางต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดนโยบายรัฐบาลด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 12 เร่งติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยและพัฒนาเครือข่ายการเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง และข้อ 13 ผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ ประกาศให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050
ดร.ชญานันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด "When Nature Thrives, We All Survive : ธรรมชาติคืนชีวิต สู้วิกฤตภูมิอากาศ" แสดงถึงการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน คือการพึ่งพาและฟื้นฟูธรรมชาติ โดยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จะทำหน้าที่เป็นคลังคาร์บอนธรรมชาติและเป็นเกราะป้องกันภัยพิบัติให้แก่ชุมชนและประเทศ การทำให้ธรรมชาติเจริญงอกงามเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นหลักประกันในการอยู่รอด
อีกทั้งเน้นย้ำว่า การลงมือทำของเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ การปรับตัวของชุมชนและโรงเรียน คือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในเวทีโลก รวมถึงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ G-Green กับสถาบันการเงิน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม และสุดท้าย “เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ขอให้เป็นแรงบันดาลใจในการลงมือทำ เพื่อร่วมกันคืนชีวิตให้ธรรมชาติ และสร้างหลักประกันที่เราทุกคนจะอยู่รอดบนแผ่นดินไทยที่มั่นคงและยั่งยืน”
ด้าน ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “When Nature Thrives, We All Survive: ธรรมชาติคืนชีวิต สู้วิกฤตภูมิอากาศ” พิธีมอบถ้วยพระราชทาน และรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการสนับสนุนเชิงธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการ G-Green และสถาบันการเงิน จำนวน 9 แห่ง
พร้อมเปิดเวทีนำเสนอในหัวข้อ “รวมพลังเครือข่าย สู้วิกฤตภูมิอากาศ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” การเสวนา “5 ประเด็นที่โลกจับตาใน COP 30 สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย” และนำเสนอสรุปผลการประชุม COP 30 “Belém Political Package” ประกอบด้วยผลลัพธ์ 16 ประเด็น อาทิ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมทั้งด้านลดก๊าซและปรับตัว กองทุนภูมิอากาศสีเขียว ตัวชี้วัด Global Goal on Adaptation (GGA) การลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จะนำไปสู่การบูรณาการสู่ระดับพื้นที่ โดยมีเครือข่าย ทสม. เป็นหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สื่อสาร และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในวงกว้างและเกิดประสิทธิผลได้ในระยะยาว.