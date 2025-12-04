ตั้งแต่ 13 ธ.ค.นี้ รฟม.ปิดเบี่ยง"ถ.วิภาวดีรังสิต" เพิ่ม 2 เลน ก่อสร้าง"สีส้ม"

รฟม. แจ้ง 13 ธันวาคมนี้ เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เตรียมปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต เพิ่มเติม 2 ช่องจราจร เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เกาะกลางทางด่วนเฉลิมมหานคร โดยเตรียมจะเริ่มดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ในฝั่งขาออก บริเวณเชิงลงทางด่วนดินแดง เพิ่มเติม 2 ช่องจราจร เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ในบริเวณที่ปิดเบี่ยงผู้ใช้เส้นทางจะสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร รฟม. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาเดินทาง รวมทั้งหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว
ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้รับจ้าง มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เหมาะสม พร้อมดูแลแนวแบริเออร์และพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ
ในการนี้ รฟม. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย