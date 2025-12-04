GULFเซ็นสัญญาEni นำเข้าLNGระยะยาว0.8ล้านตัน

GULF ผนึก Eni บริษัทพลังงานอิตาลี ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว 10ปี ปริมาณไม่เกิน 0.8ล้านตัน ส่งมอบม.ค.2570 สอดรับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ เสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase Agreement) กับนายคริสเตียน ซินญอเรตโต Director Global Gas and LNG Eni S.p.A. (“ENI”) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำของโลก เพื่อนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวและจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าภายใต้กลุ่มบริษัท GULF เป็นระยะเวลา 10 ปี ปริมาณไม่เกิน 0.8 ล้านตันต่อปี โดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือนมกราคม 2570
ENI จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิตาลี มีรัฐบาลอิตาลีเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 50,000 ล้านยูโร เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานในการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ครอบคลุมการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ การกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การค้าก๊าซธรรมชาติเหลว การผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและโซลูชันด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท GULF ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Shipper License) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในปริมาณไม่เกิน 7.8 ล้านตันต่อปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และได้ดำเนินธุรกิจนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งการลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่าง GULF และ Eni ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ ซึ่งจะช่วยกระจาย
แหล่งที่มาของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพิ่มเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว ช่วยสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศโดยรวมต่อไป