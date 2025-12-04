MEA ระดมช่างอาสา ปล่อยคาราวานกู้ระบบไฟฟ้า เร่งคืนแสงสว่างผู้ประสบภัยภาคใต้

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ โดยมี ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน MEA ร่วมส่ง และให้กำลังใจคณะช่างอาสาของ MEA ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
ภารกิจครั้งนี้ MEA ได้ระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าเข้าฟื้นฟูพื้นที่วิกฤต โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม ลดความเสี่ยงจากอันตรายทางไฟฟ้าหลังน้ำลด
นายพิศณุ ตันติถาวร MEA เปิดเผยระหว่างการปล่อยขบวนรถว่า MEA ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลด ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง เราจึงได้คัดเลือกทีมช่างอาสาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 30 คน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม 2568 การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซ่อมแซม แต่เป็นการไปมอบกำลังใจและสร้างความมั่นใจว่า MEA พร้อมดูแลคนไทยทุกคนตามวิสัยทัศน์ "พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร"
ทั้งนี้ ทีมช่างอาสา MEA จะมุ่งเน้นการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า เต้ารับ และสวิตช์ไฟ ที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้ารั่วและลัดวงจร โดยจะทำงานประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดใช้งานฟรี และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect (@MEAthailand), X : @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง