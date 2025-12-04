Vorwerk ผนึก คิทเช่นเวิลด์ ไทยแลนด์ เปิดตัว “Thermomix® TM7 หุ่นยนต์ทำอาหารอัจฉริยะ” ครั้งแรกในไทย ปฏิวัติครัวยุคใหม่ด้วยดีไซน์ All-Black และฟีเจอร์อัจฉริยะ ในงาน “Grand Opening Thermomix® TM7 Like Never Before”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 Vorwerk ผู้นำระดับโลกด้านสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนระดับพรีเมียมจากเยอรมนี ร่วมกับ บริษัท คิทเช่นเวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ครัวชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรม “Thermomix® TM7 หุ่นยนต์ทำอาหารอัจฉริยะ” รุ่นใหม่ล่าสุด อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงาน “Grand Opening Thermomix® TM7 Like Never Before” ที่ Thermomix Thailand Experience Center ทองหล่อ 9 สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการอาหารด้วยเทคโนโลยีครัวที่ฉลาดล้ำที่สุดเท่าที่เคยมีมา
นวัตกรรมที่พัฒนาจาก "เสียงจริง" ของผู้ใช้งานทั่วโลก การเปิดตัว Thermomix® TM7 ครั้งนี้ในประเทศไทย คือผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ยึดเอาความต้องการของชุมชนผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ ดร. โทมัส สตอฟเมล (Dr. Thomas Stoffmehl) ประธานคณะกรรมการบริหารของ Vorwerk Group กล่าวเน้นย้ำว่า “Thermomix คือ ศูนย์กลางประสบการณ์การทำอาหารของผู้คนมากมาย ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับคอมมูนิตี้ของเรา โดยมีที่ปรึกษากว่า 116,000 คนทั่วโลก ร่วมกับลูกค้าและพนักงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ใช้เทอร์โมมิกซ์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์จริงให้แก่ผู้บริโภค
ความพร้อมเต็มพิกัดของ Thermomix Thailand คุณไมค์ ฮง (Mike Hong) CEO, VJ Group และ Thermomix Thailand พร้อมกับ คุณ แวนดา เดชาสมิทธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Kitchenworld Thailand ( ศูนย์รวมเครื่องครัวอุตสาหกรรม ในเมืองไทย )กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในประเทศไทยว่า "การเปิดตัว Thermomix® TM7 ในวันนี้ เป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับวิถีชีวิตคนไทยสู่สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ชาญฉลาด TM7 ไม่ใช่แค่เครื่องครัว แต่คือเพื่อนคู่ใจที่ช่วยให้ทุกครอบครัวปรุงอาหารอร่อยได้อย่างมั่นใจ สร้างสรรค์ และดีต่อสุขภาพ สอดคล้องกับปรัชญา ‘EAT WELL. LIVE WELL.’ ที่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดี”
"สำหรับประเทศไทย งานในวันนี้คือเครื่องยืนยันความพร้อมสูงสุดของ Thermomix Thailand ที่จะส่งมอบนวัตกรรมนี้สู่ครัวของทุกท่าน โดยเราพร้อมเปิดให้คุณเป็นเจ้าของได้ทันที พร้อมให้ความมั่นใจว่าทุกการสั่งซื้อจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด ด้วยบริการหลังการขายจากตัวแทนที่ปรึกษาส่วนตัว เพื่อความอุ่นใจตลอดการใช้งาน"
เปิดประสบการณ์การสาธิตสุดล้ำ ในงาน “Grand Opening Thermomix® TM7 Like Never Before” ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสศักยภาพของ Thermomix® TM7 ผ่านการสาธิตทั้ง 8 สเตชั่น เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เทคโนโลยีครัวอัจฉริยะช่วยเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจได้เหนือกว่าที่เคย
1. Station 1 – Legacy of Life & Innovation Hall: ย้อนรอยตำนานกว่า 140 ปีของ Vorwerk และวิวัฒนาการกว่า 60 ปีของ Thermomix ที่ครองใจคนทั่วโลก
2. Station 2 — Frost & Fresh Lab: โซนเครื่องดื่มและไอศกรีม พิสูจน์ความละเอียดของการปั่นที่เนียนนุ่มระดับพรีเมียม
3. Station 3 — Wok & Wonders Pavilion: โชว์พลังการควบคุมความร้อนที่แม่นยำ รังสรรค์เมนูผัดและนึ่งสไตล์จีนได้เหมือนเชฟภัตตาคาร
4. Station 4 — Siam Savory Studio: ท้าทายความซับซ้อนของอาหารไทย ให้กลายเป็นเรื่องง่ายแต่ยังคงรสชาติต้นตำรับ
5. Station 5 — Whisk & Rise Atelier: สเตชั่นเบเกอรี่ โชว์เทคนิคการตีและนวดแป้งที่สม่ำเสมอ เพื่อผลลัพธ์ระดับคาเฟ่สุดฮิป
6. Station 6 — Heritage Sweets Corner: สาธิตการทำขนมไทยที่ต้องใช้ความอดทนในการกวนและบด ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและประหยัดแรง
7. Station 7 — Fine Dining Studio: ยกระดับมื้ออาหารด้วยเทคนิคขั้นสูง ยืนยันคอนเซพท์ที่ว่า ใคร ๆ ก็ทำอาหารอร่อยเหมือนเชฟมืออาชีพได้ เมื่อมีเทอร์โมมิกซ์
8. Station 8 — นำเสนอฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดของ TM7 รวมถึงหน้าจอ 10 นิ้ว และระบบทำงานที่เงียบลงกว่าเดิม
ขอแนะนำ Thermomix® TM7 หุ่นยนต์ทำอาหารอัจฉริยะ ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
Thermomix® TM7 ที่มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ สีดำล้วน (All-black finish) เรียบหรู มินิมอล โดดเด่นด้วย หน้าจอมัลติทัชขนาดใหญ่ 10 นิ้ว และมอเตอร์ที่เงียบแต่ทรงพลัง สามารถทำงานแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวได้กว่า 24 ชนิด ช่วยประหยัดทั้งเวลาและพื้นที่
หัวใจสำคัญอยู่ที่ระบบ Guided Cooking โฉมใหม่ที่ทำงานร่วมกับ Cookidoo® แพลตฟอร์มสูตรอาหารดิจิทัลกว่า 100,000 สูตร ช่วยนำทางผู้ใช้ในทุกขั้นตอนการปรุง ปรับเวลา อุณหภูมิ และความเร็วให้อัตโนมัติ พร้อมรองรับการอัปเดตด้วย AI และการสั่งงานด้วยเสียง (Voice Control) ในอนาคต ทำให้ TM7 พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทุกครัวเรือน
เกี่ยวกับ Vorwerk
Vorwerk คือ ผู้นำระดับโลกด้านสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนคุณภาพสูง ก่อตั้งเมื่อปี 1883 ณ เมืองวุพเพอร์ทัล ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันเป็นธุรกิจครอบครัวระดับนานาชาติ ดำเนินงานในกว่า 61 ประเทศทั่วโลก โดยมียอดขายรวม 3.2 พันล้านยูโร (ปี 2024) มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศอย่าง Thermomix® ผ่านกลุ่มที่ปรึกษา (Advisors) ที่พร้อมดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
