GC ประกาศความสำเร็จออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ด้วยการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินและศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเงินทุนระยะยาว รองรับกลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ (High Value–Low Carbon)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ครั้งนี้กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public offering) เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน และวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี กล่าวว่า “GC ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในวงกว้าง สะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ท้าทาย GC ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการการขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”
สำหรับเงินที่ได้รับจากออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ GC มีแผนนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ การลงทุน การรองรับค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีวินัย รวมทั้งบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้มีความยืดหยุ่นและมั่นคงในระยะยาว ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสุนนกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ (High Value-Low Carbon) สอดคล้องกับเป้าหมายด้าน ESG ที่ GC ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า “แม้หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป จากโครงสร้างการชำระคืนที่ยืดหยุ่นกว่าสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ แต่ด้วยพื้นนฐานที่แข็งแกร่งของ GC และความเชื่อมั่นในกลุ่ม ปตท. ทำให้การเสนอขายครั้งนี้ได้รับผลการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน อีกทั้ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ที่ระดับ “AA-(tha)” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ ที่ระดับสูงถึง “A(tha)” ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ประเภทนี้ที่สูงที่สุดในประเทศไทยสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นต่อ GC”
“พร้อมกันนี้ GC ขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ” นายทิติพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย