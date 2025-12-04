4 ปีแห่งการเติบโตของแพลตฟอร์มวัสดุก่อสร้างไทย “รักเหมา” ตอกย้ำด้วยการคว้า 2 รางวัลแคมเปญการตลาดแห่งปี MAT AWARD 2025

ภายใต้แนวคิด 4WARD Growth Together – ฉลาดขึ้น ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น ไวขึ้น
“รักเหมา” แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านวัสดุก่อสร้างของไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปีแห่งการเติบโต ภายใต้แนวคิด “4WARD Growth Together” สื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกับผู้รับเหมาไทยและเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีที่ “ฉลาดขึ้น ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น และไวขึ้น (Smarter, Simpler, Saver, Speed)” ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในฐานะ “เพื่อนคู่คิดของทั้งผู้รับเหมาและเครือข่ายผู้ขายวัสดุก่อสร้างไทย” ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศการก่อสร้างแบบสองฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน คาดมูลค่าการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์ม (GMV) ปี 2568 จะมีมูลค่า 1,380 ล้านบาท เติบโตกว่า 30%
ก้าวสู่ปีที่ 4 ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับการค้าก่อสร้างยุคใหม่ของประเทศไทย”
จากจุดเริ่มต้นในปี 2564 “รักเหมา” ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่รวมผู้ขายและผู้รับเหมาทั่วประเทศเข้าไว้ในระบบเดียวกัน เพื่อให้การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และโปร่งใส ผู้ใช้งานสามารถ เปรียบเทียบราคา (Quote), สั่งซื้อ (Order), และจัดส่ง (Deliver) ได้ครบจบในที่เดียว
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา รักเหมาได้ช่วยให้ผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เข้าถึงวัสดุก่อสร้างด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุด ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานในไซต์จริงอย่างแท้จริง
“รักเหมาเกิดจากแนวคิดง่าย ๆ ว่า เราอยากสนับสนุนให้ผู้รับเหมาไทยทำงานได้ง่ายขึ้นและมีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น เพื่อยกระดับให้ SMEs ให้เติบโต ยั่งยืน”
“4 ปีที่ผ่านมา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการก่อสร้างไทยอย่างชัดเจน ทั้งด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค รักเหมาตั้งใจเป็นเพื่อนร่วมทาง ที่ช่วยให้ทุกคนในวงการสามารถเติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน - อย่างฉลาดขึ้น ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น และไวขึ้น”
โดย ณัฏฐ์ จิรนิรันดร์กุล, Co-Founder & Product Owner
บริการที่ได้รับการตอบรับและเติบโตไวที่สุดในปีเดียว “รักเหมา บายนาว”
ในปี 2568 “รักเหมา” ได้เปิดตัวโมเดลใหม่ (New Business Solution) ภายใต้ชื่อ “รักเหมา บายนาว (Rakmao BuyNow)” แหล่งรวมวัสดุก่อสร้างสะดวกซื้อ ที่รวบรวมสินค้าวัสดุก่อสร้างยอดฮิตที่ต้องใช้บ่อยในไซต์งานมาไว้ในหน้าจอเดียว ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดจริง
ระบบ “บายนาว” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้รับเหมาที่ต้องการวัสดุก่อสร้างเร่งด่วน ด้วยฟังก์ชันการซื้อ แบบ Step Price “ยิ่งซื้อเยอะ ราคาต่อหน่วยยิ่งถูกลง” ด้วยบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ทันใจ ตอบโจทย์การทำงานหน้าไซต์งานที่เร่งรีบ โดยบริการนี้เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลต่างๆบนแพลตฟอร์ม (Data Driven) เพื่อคัดเลือกสินค้า ราคา และ เงื่อนไขการจัดส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับเหมาในแต่ละจังหวัด มาผนวกกับศักยภาพของร้านค้า ในการทำ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนจัดส่งต่ำสุดแต่ยังคงไว้ซึ่งเงื่อนไขการบริการที่รวดเร็ว ทันใจไซต์งาน (Service Level Agreement)
นับตั้งแต่เปิดตัว “รักเหมา บายนาว” ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และ ภายใต้บริการนี้คาดว่าจะมียอดขายแตะ 100 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2568 ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ที่ตอกย้ำศักยภาพของแพลตฟอร์มไทยในการยกระดับการซื้อขายวัสดุก่อสร้างสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
“The 4WARD Rocket” โลโก้แห่งแรงบันดาลใจ
ในโอกาสครบรอบ 4 ปี “รักเหมา” ได้เปิดตัว โลโก้เฉลิมฉลองพิเศษ “The 4WARD Rocket” แรงบันดาลใจมาจาก “จรวดที่พุ่งทะยาน” สื่อถึงพลังของเทคโนโลยีและการก้าวไปข้างหน้าของแบรนด์ โดยเลข “4” ที่ซ่อนอยู่ในลำแสงของจรวด สะท้อนถึงการเดินทางครบรอบสี่ปี และสัญลักษณ์ของการเติบโตที่ไม่หยุดนิ่ง เฉดสีหลักของแบรนด์ น้ำเงิน (Blue) และเหลือง (Yellow) ยังคงสะท้อนความน่าเชื่อถือ ความสดใส และพลังแห่งแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่รักเหมาพร้อมมอบให้กับวงการก่อสร้างไทยในทุกปี
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ในปี 2568 “รักเหมา” ยังได้รับเกียรติคว้ารางวัลจาก Marketing Association of Thailand (MAT Award) ถึง 2 หมวด ได้แก่
• Strategic Marketing Award จากแคมเปญ “Hidden Gems Unlock – ปลุกพลังร้านลับให้กลายเป็นฮีโร่ของไซต์งาน”
• Innovation & MarTech Award จากแคมเปญ “วัสดุก่อสร้างซื้อด่วน…ง่ายๆ แค่ 1..2..ซั่ม!!”
ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงการผสานระหว่าง “เทคโนโลยี – ความเข้าใจตลาด – และการสร้างคุณค่าร่วม” ที่ทำให้ รักเหมา ก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มวัสดุก่อสร้างไทยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างแท้จริง
รักเหมา - แบรนด์ไทยเพื่อผู้ประกอบการในวงการรับเหมาก่อสร้างไทย
ตลอดเส้นทางที่ผ่านมารักเหมาได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายระดับ ทั้งผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง โรงงาน และร้านค้าในท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนวงการให้เข้มแข็งขึ้นอย่างยั่งยืน และที่สำคัญคือเราไม่เพียงแต่สร้างแพลตฟอร์มซื้อขาย แต่รักเหมายังสร้าง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ในวงการวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยยกระดับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เติบโตไปพร้อมกัน อาทิเช่น จากแคมเปญ Hidden Gems Unlock – ปลุกพลังร้านลับให้กลายเป็นฮีโร่ของไซต์งาน ยอดขายของร้านที่เข้าร่วมแคมเปญ 40 ร้านค้า มีเฉลี่ยเติบโตกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลา 6 เดือนเดียวกันสูงถึง 77% และ มี 27 ร้าน จาก 40 ร้านที่เติบโตมากกว่า 1 เท่าตัว (Gr.100%ขึ้นไป) , ระบบช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการติดตามใบกำกับภาษี ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมการขายบายนาว จะต้องแนบใบกำกับภาษีในระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้รับเหมาประหยัดเวลาติดตามเอกสาร ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมากในแต่ละเดือน
ก้าวสู่ปีที่ 5 “Rakmao Future 2026”
ก้าวสู่ปี 2569 “รักเหมา” ขยายขอบเขตของวิสัยทัศน์ ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยตั้งเป้าสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับการค้าก่อสร้างยุคใหม่ของประเทศไทย (Building the Digital Infrastructure for the Next Generation of Construction Trade in Thailand) โดยขยายขอบเขตจากการเป็น E-Procurement ไปสู่ภาพ Ecosystem มากขึ้น
โดยในปี 2569 “รักเหมา” จะมีการออก New Business Solution ที่ตอบโจทย์คนในวงการก่อสร้าง เพื่อให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยมีแผนต่างๆในช่วงต้นปี เช่น
• เปิดให้บริการรักเหมา EZY ภายใต้สโลแกน จัดซื้อครบ จบทุกไซต์ ทำให้ผู้รับเหมามีผู้ช่วยจัดซื้อในมือถือเครื่องเดียว ออกแบบมาเพื่อให้การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง “ง่าย เหมือนสั่งกับร้านประจำ” แต่ “ชาญฉลาด และ ครบกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีและ AI” โดยบริการนี้จะช่วยให้ผู้รับเหมากลุ่มที่เริ่มต้นให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ทดลองเปิดจุดให้บริการ รักเหมา STATION ตั้งอยู่ในร้านค้าพาร์ทเนอร์ ซึ่งจะเป็นจุดสั่งสินค้าที่รวมดีลวัสดุก่อสร้างสะดวกซื้อพร้อมส่งตรงถึงไซต์งานคุณ เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่ไม่ต้องการสั่งสินค้าออนไลน์
• นอกจากนี้จะยังมีบริการอื่นๆที่จะช่วยให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสามารถนำเทคโลโลยีดิจิทัลด้าน Mar-Tech มาใช้ในการช่วยยกระดับการขาย ให้สามารถปลดล็อกศักยภาพร้านเล็ก (SMEs) ให้สามารถแข่งขันบนเวทีเดียวกับทุนใหญ่ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเตรียมเปิดตัวบริการภายในปี
โดยแผนงานทั้งหมดของ “รักเหมา” เพื่อสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดใหม่ “Build Forward. Grow Together.” เพราะเราเชื่อว่า “การเติบโตของวงการก่อสร้างไทย ต้องเติบโตไปด้วยกัน”
Line OA : @rakmao
เว็บไซต์: blog.rakmao.com
Facebook: facebook.com/rakmao.th