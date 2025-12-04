บ้านปูย้ำวิสัยทัศน์ “AI คือเพื่อนร่วมงาน” ในการประชุมงานทรัพยากรมนุษย์นานาชาติปี 2025

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิธพล เจาะจิตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “AI-Driven HR” ในงาน “International HR Conference 2025” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand: PMAT) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเน้นย้ำ AI คือเพื่อนร่วมงานที่ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจ จัดการงานที่ซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล
นายวิธพลได้นำเสนอกรณีศึกษาการนำ AI มาใช้ในหลากหลายธุรกิจของบ้านปู ทั้งการใช้ AI ในธุรกิจ Energy Trading เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น การใช้ AI ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบขนส่งถ่านหิน เพื่อช่วยพนักงานจัดการงานที่ต้องประมวลผลหลายมิติ เช่น การจำลองเส้นทางโลจิสติกส์ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ หรือใช้ข้อมูลจัดการเหมืองแบบเรียลไทม์ ทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้ AI ในธุรกิจ E-Mobility เช่น การคำนวนวิธีขนพัสดุขึ้นรถให้ได้ปริมาณมากที่สุดโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสร้างมูลค่าเพิ่มที่จับต้องได้และเสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน ขณะเดียวกันในงานบริหารทรัพยากรบุคคล บ้านปูใช้ AI เข้ามาช่วยในงานที่มีความละเอียดอ่อน เช่น มาตรฐานการประเมินผลการทำงานของพนักงาน ความยุติธรรมในการระบุ Talent ขององค์กร ทำให้การบริหารคนมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
