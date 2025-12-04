มาดามแป้งเปิด “ครัวมาดาม” ส่งอาสากล้าใหม่ลงพื้นหาดใหญ่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิมาดามแป้ง โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ตั้งครัวมาดามแจกข้าวกล่อง น้ำดื่ม และเสื้อยืดมูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สงขลา และ จ.พัทลุง จากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
มาดามแป้ง ส่งอาสากล้าใหม่ ตั้ง ‘ครัวมาดาม’ เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบเหตุอุทกภัย โดย มาดามแป้ง กล่าวว่า “การกลับมาของครัวมาดามครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ รวมไปถึงที่ จ.สตูล จ.ตรัง จ.พัทลุง และ จ.ปัตตานี ทุกคนจะเห็นคุณค่าและเห็นความเห็นอกเห็นใจกันในยามตกทุกข์ได้ยาก และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ครัวมาดามได้มอบ ข้าวกล่อง 1,400 กล่อง น้ำดื่มเมืองไทยประกันภัย 1,600 ขวด พร้อมด้วยเสื้อยืดมูลนิธิมาดามแป้งจำนวน 1,000 ตัว โดยกระจายส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และชาวปากพะยูน บ้านปากประ บ้านชายคลอง จ.พัทลุง ตลอดวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568
มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศไทย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคน ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งโดยบริจาคผ่าน QR Code : e-Donation ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนได้ 1 เท่า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการให้ #มูลนิธิมาดามแป้ง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
