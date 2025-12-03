FUKU Craft แบรนด์มัทฉะ สาย Specialty ระดับ Imperial Grade เปิดตัวครั้งแรกในไทย ภายใต้ concept Where Moments Breathe ตอกย้ำผู้นำเทรนด์แห่งวงการมัทฉะตลอด 14 ปี

FUKU Craft แบรนด์มัทฉะพรีเมียมที่ถือกำเนิดจากความหลงใหล ความมุ่งมั่น ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับ Fuku Craft Flagship Store @One Bangkok Parade zone ชั้น 5 พร้อม พันธกิจในการยกระดับประสบการณ์การดื่มมัทฉะ Specialty ที่เข้าถึงจิตวิญญาณอย่างแท้จริง ด้วยมัทฉะ RYOKUUN Imperial Grade ที่มีเพียง 300 แก้วในไทย สมกับเป็นผู้นำเทรนด์แห่งวงการชาเขียวตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักการดื่มด่ำประสบการณ์
ตลอดเส้นทางกว่า 14 ปีที่ แบรนด์ Fuku Matcha ภายใต้เครือบริษัท มาย ฟุกุ มัทชะ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นสู่หนึ่งใน Brand Love แห่งวงการชาเขียว พร้อมเครือข่ายร้านกว่า 120 สาขาทั่วประเทศ ความสำเร็จนี้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้การ เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่อย่าง FUKU Craft ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และศิลปะแห่งชาชั้นสูง ผ่านงาน Craftmanship ที่ผสานความพิถีพิถันแบบดั้งเดิมเข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยอย่างลงตัว เพื่อส่งมอบ “ความสุขระดับพรีเมียม” ที่สัมผัสได้ในทุกการดื่ม
โดยคุณเบิร์ด (อิศเรศ จุลฤกษ์) และคุณปุ๋ย (ฐาน์ศศิริ์ ธรรมานุสาร) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ รู้จักกันในวงการอย่างกว้างขวางว่าเป็น The Trend Tea Craftsman – ผู้สร้างเทรนด์มัทฉะด้วยหัวใจ และนำเทรนด์ด้วยฝีมือ กล่าวว่า “FUKU ไม่ได้เกิดจากเทรนด์ แต่สร้างเทรนด์ขึ้นมาเอง” คือปรัชญาการทำงานที่คุณเบิร์ด และคุณปุ๋ย ยึดถือมาตั้งแต่วันแรกของการสร้างแบรนด์ชาเขียวและมัทฉะในประเทศไทย คุณเบิร์ดมองมัทฉะไม่ใช่เพียงเครื่องดื่ม แต่คือศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ความประณีตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกใบชาจากไร่ออร์แกนิกในญี่ปุ่น การเข้าใจดินฟ้าอากาศในแต่ละฤดู ไปจนถึงการสกัดรสชาติให้คงไว้ซึ่งความกลมกล่อม อูมามิ และมิติทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาเขียวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ทุกแก้วจึงไม่ใช่แค่รสชาติ แต่คือ ประสบการณ์ที่มีความหมาย
“ผมนำแนวคิดแบบญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความละเมียดละมัยของ Craftsmanship มาผสานกับอินไซต์ของคนรุ่นใหม่ที่มองหาความพิเศษในทุกสิ่งที่เลือก การดื่มชาในบริบทนี้จึงไม่ใช่เพียงความอร่อย แต่คือพื้นที่ของการแสดงตัวตน และการเลือกสิ่งที่ “ใช่ สำหรับตัวเอง” FUKU คำภาษาญี่ปุ่น แปลว่า โชคดีและความสุข ผ่านทุกแก้วที่เราทำ การเปิดตัวแบรนด์ FUKU Craft ในครั้งนี้ ผมจึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มเติมความสุขและความโชคดีให้กับผู้บริโภคทุกคนครับ” คุณเบิร์ด กล่าวเสริม
คัดสรรคุณภาพจาก First Spring Harvest เพื่อถ้วยแห่งความสุขที่แท้จริง Fuku Craft เชื่อว่า “ความสุขและความโชคดี” สามารถเริ่มต้นได้จากเพียงหนึ่งถ้วยของมัทฉะคุณภาพสูง เราคัดสรรมัทฉะจากใบชา First Spring Harvest — ช่วงเวลาที่ใบชามีความหอม กลมกล่อม และอูมามิที่สมบูรณ์ที่สุดตามธรรมชาติ เราจึงได้ผลิตภัณฑ์สำหรับเปิดตัว ประกอบด้วยมัทฉะ Specialty 2 ระดับ ไฮไลท์ตือ RYOKUUN (綠雲) – Imperial Grade Matcha Ultra Limited เพียง 3 kg/ปี (เกรดสูงสุด) เก็บเกี่ยวด้วยมืออย่างประณีต โดยใช้เฉพาะยอดอ่อนคัดพิเศษจากไร่คุณภาพสูงโม่ด้วยหินแบบดั้งเดิม เพื่อรักษากลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่บริสุทธิ์ที่สุด ซึ่งมอบรสชาติ Umami, Nutty หอมถั่ว, Seaweed อ่อนๆ ให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย RYOKUUN เปิดตัวครั้งแรกเพียงจำนวนจำกัด เพียง 300 แก้วในประเทศไทย ซึ่งหาได้ที่ Fuku Craft เท่านั้น นอกจาก highlight นี้จะมีมัทฉะ Ceremoniel grade ได้แก่ Hana,Kaze,Yoake,Tsuki และ Suiren และชาไนโตรน้องใหม่จาก Fuku Craft รสชาตินุ่มละมุนเราพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ได้แก่ ชาอู่หลง ,ชาไทย,ชานม,ชาจัสมินพีช และชาจัสมิน
FUKU Craft — Where Moments Breathe เราพิถีพิถันในทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณได้สร้าง “ถ้วยแห่งความสุข” ในแบบที่เป็นของคุณเองอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบ และด้วยหลักคิดที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ Fuku Craft ไม่ได้เพียงนำเสนอมัทฉะ แต่ส่งต่อ ช่วงเวลาแห่งความสุขเวลาที่เราสามารถหยุดพักกับลมหายใจ ผ่านศิลปะชาแบบญี่ปุ่นประสบการณ์ทุกถ้วยถูก สร้างขึ้นด้วยความประณีต ให้คุณได้ค้นพบ Where Moments Breathe ในแบบของตัวเอง
Fuku Craft Flasship Store พร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2025 เป็นต้นไป ณ 5th Floor, Parade ห้าง One Bangkok ชาไนโตร เริ่มต้น 85 บาท มัทฉะ Ceremonial Grade เริ่มที่ 160 บาท สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล ที่ Facebook : fukumatchathailand IG:@Fukumatcha_thailand Tiktok : @fukumatchathailand Email : fuku.craft1@gmail.com หรือ 02-934-6693