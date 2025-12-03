เดอะมอลล์ เปิดโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ ปีที่ 2” รณรงค์ลด PM2.5 รับวันสิ่งแวดล้อมไทย

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ ปีที่ 2” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม เดินหน้ารณรงค์การลดฝุ่น PM 2.5 ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายเอกชนสนันสนุนโครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” จัดเต็มโปรโมชั่นจูงใจประชาชนลดควันดำจากรถยนต์ ผ่านการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างถูกต้องตามระยะ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569
จักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารห้างสรรพสินค้า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เพื่อร่วมต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมไทย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืน สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการผลักดันวิถีสู่เมืองเศรษฐกิจสีเขียวแบบยั่งยืน (BCG Economy) เปิดตัวโครงการ ‘เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ ปีที่ 2’ เพื่อชวนคนไทยรวมพลังลดฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจัง ผ่านการดูแลรถยนต์อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน” โครงการนี้รณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองตามระยะเวลา โดยสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการรถยนต์และจุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกว่า 1,745 แห่งทั่วประเทศเพียงแสดงใบเสร็จ สามารถรับสิทธิพิเศษได้ถึง 3 ต่อ ดังนี้ :
ต่อที่ 1 : แสดงใบเสร็จฯ แลกรับคูปองส่วนลด 200 บาท ระหว่างวันที่ 3-31 ธันวาคม 2568 และแลกรับคูปองส่วนลด 100 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2569
ต่อที่ 2 : แลกรับสิทธิ์จอดเพิ่มเพิ่มฟรี 2 ชั่วโมง ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์
ต่อที่ 3 : พิเศษ เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟสโตร์ บางกะปิ แลกรับสิทธิ์จอดรถฟรี 12 ชั่วโมง (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์) และเมื่อช้อปในศูนย์ฯครบ 500 บาท รับคูปองเงินสด 100 บาท แลกรับสิทธิ์ที่จุดบริการลูกค้า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ร่วมรายการ (เฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ แลกรับสิทธิ์ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณของศูนย์การค้า ชั้น M หน้า KONVY และ ชั้น 3 หน้า STARBUCKS)
นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังมุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษ โดยขยายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ครอบคลุมทุกศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้แก่
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ทำให้การเดินทางแบบสะอาดเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคนเมือง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรกษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน รณรงค์การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง ผ่านโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลดฝุ่น อุ่นใจ ปีที่ 2” พร้อมรับสิทธิ์พิเศษมากมาย ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์