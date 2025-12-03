พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ตอกย้ำสนามกอล์ฟมาตรฐานระดับสากล ได้รับเกียรติเป็นสนามคัดเลือก Asian Tour Qualifying School ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ชลบุรี – พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางด้านกอล์ฟระดับนานาชาติ หลังได้รับความไว้วางใจจาก Asian Tour ให้เป็นหนึ่งในสนามเจ้าภาพการแข่งขัน Asian Tour Qualifying School ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนมาตรฐานของสนามและการจัดการระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากวงการกอล์ฟอาชีพ
สำหรับปี 2026 พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในรอบ First Stage Section D ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2568 โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 110 คน จาก 22 ประเทศทั่วโลก เดินทางมาร่วมชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ Final Stage เพื่อคว้าการ์ดทัวร์ Asian Tour ฤดูกาล 2026
การได้รับเลือกให้เป็นสนามจัดการแข่งขันต่อเนื่องถึง 3 ปี เป็นหลักฐานชัดเจนถึงศักยภาพของสนามพัฒนาฯ ทั้งในด้านคุณภาพแฟร์เวย์และกรีน การดูแลรักษาสภาพสนามอย่างมืออาชีพ ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักกอล์ฟจากหลายประเทศได้อย่างครบครัน โดยทีมงานพัฒนาฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาสนามและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันที่ดีที่สุด
พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ขอขอบคุณ Asian Tour สำหรับความไว้วางใจ และพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักกอล์ฟจากทั่วโลกเพื่อร่วมสร้างอีกหนึ่งบทสำคัญของเวทีคัดเลือกนักกอล์ฟอาชีพระดับเอเชียในปี 2026
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรี
ติดต่อได้ที่ : 038-318-999
LINE OA : https://bit.ly/PRWadd
Facebook : https://www.facebook.com/PattanaSportsResort
Website : https://pattana.co.th