อาคารอีสท์วอเตอร์ คว้ารางวัล “BSA Building Safety Award 2025” ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสูงสูดระดับประเทศ

อาคารอีสท์วอเตอร์ ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2568 “BSA Building Safety Award 2025” จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารระดับ Diamond ประเภทอาคารสูง-ขนาดใหญ่พิเศษ ยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ การบริหารจัดการดูแลระบบภายใน และการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในทุกมิติ โดยรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญขององค์กรในการบริหารอาคารสำนักงานให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดยนางสาวธารทิพย์ โพธิสรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุนเป็นผู้รับมอบรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2568 “BSA Building Safety Award 2025” ระดับ Diamond ประเภทอาคารสูง-ขนาดใหญ่พิเศษ จากนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงถึงความมุ่งมั่นของอาคารอีสท์วอเตอร์ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินของ BSA ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบัติเหตุภายในพื้นที่ ระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานและผู้มาติดต่อ เพื่อให้สามารถใช้อาคารได้อย่างมั่นใจ
“รางวัลนี้เป็นผลลัพธ์จากความทุ่มเทของทีมงานทุกหน่วยที่ร่วมกันพัฒนา สนับสนุน และรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารอย่างต่อเนื่อง อีสท์ วอเตอร์ให้ความสำคัญกับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้พื้นที่ เราจะเดินหน้าพัฒนาด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนของอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบของอาคารสำนักงานที่ปลอดภัยในประเทศไทย” นางสาวธารทิพย์ กล่าวเพิ่มเติม
รางวัล BSA Building Safety Award 2025 สะท้อนความเชื่อมั่นที่อีสท์ วอเตอร์ได้รับจากองค์กรภายนอก และเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานด้านอาคารระดับสากล พร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันให้องค์กรก้าวสู่การจัดการอาคารสำนักงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานอาคารที่ยั่งยืนของประเทศ