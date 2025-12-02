“บขส.” จับมือ “สมาคมภัตตาคารไทย” อัปเกรดอาหารบนรถโดยสาร สะอาด สดใหม่ อร่อย ถูกใจนักเดินทาง
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับบริการอาหารบนรถโดยสารให้ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและคุณภาพในการเดินทาง สนับสนุน SME ไทย กระจายงานผลิตอาหารไปยังผู้ประกอบการท้องถิ่นจึงเป็นการช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมฯ
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. เปิดเผยว่า บขส. เป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสารเส้นทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ จึงร่วมมือกับสมาคมภัตตาคารไทย เพื่อยกระดับบริการอาหารบนรถโดยสารให้ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและคุณภาพในการเดินทาง โดยสมาคมภัตตาคารไทยมีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ สามารถผลิตอาหารกล่องได้อย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยให้การจัดการอาหารสดใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้โดยสาร
นอกจากนี้ บขส. ยังมีนโยบายสนับสนุน SME ไทย โดยการกระจายงานผลิตอาหารไปยังผู้ประกอบการท้องถิ่น ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ บขส. เป็นองค์กรที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพและท้องถิ่นไทย ด้วยจำนวนผู้โดยสารกว่า 4 ล้านเที่ยวต่อปี ความร่วมมือนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านบริการ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว พร้อมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารไทยผ่านอาหารกล่องบนรถโดยสารอย่างมีเอกลักษณ์
สำหรับการ MOU ครั้งนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี โดยมีขอบเขตความร่วมมือคือ บขส. ให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และระบบจัดสรรการผลิตอาหารกล่องตามเส้นทางเดินรถ โดยรับจากผู้ผลิตในพื้นที่ ลดต้นทุน และเพิ่มความสดใหม่ของอาหาร ส่วนสมาคมภัตตาคารไทยดำเนินการคัดเลือก ตรวจประเมิน และกำกับมาตรฐานร้านอาหาร SME ในแต่ละจังหวัด เพื่อผลิตอาหารกล่องให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์, กำหนดเมนูอาหารบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ 2 ฝ่ายร่วมกันประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และแคมเปญส่งเสริมเศรษกิจท้องถิ่น เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทย และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านแพ็กเก็จอาหารกล่อง และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านบริการ
ด้าน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU กับ บขส. โดยจะจัดหาอาหารมาตรฐานคุณภาพให้บริการบนรถโดยสาร บขส. เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเส้นทางต่างๆ ซึ่งสมาคมภัตตาคารไทยจะคัดเลือกร้านอาหารที่ได้มาตรฐานความสะอาด อร่อย ถูกสุขลักษณะ (Clean Food Good Taste) จากภูมิภาคต่างๆทั่วไทย พร้อมจัดทำเมนูเฉพาะสำหรับการเดินทาง เช่น ชุดอาหารพร้อมทาน (Grab & Go), อาหารสุขภาพ, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
ทั้งนี้ยังมุ่งพัฒนา “ชุดอาหารเดินทาง (Travel Meal Box)” สร้างแพ็กเกจพิเศษที่เหมาะกับการเดินทางระยะไกล ไม่มีน้ำซุปหกเลอะ, ไม่มีกลิ่นแรง, เก็บได้ในอุณหภูมิปกติหลายชั่วโมง โดยใช้ธีม “รสชาติเมืองที่คุณกำลังเดินทางไป” เช่นเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จะได้ทานชุดอาหารอีสานเป็นต้น และในระยะต่อไปจะดำเนินโครงการส่งเสริมสินค้าอาหารไทยเข้าสู่ระบบขนส่ง จัดแพ็กชุด “Taste of Thailand on the Go” โปรโมตอาหารท้องถิ่นของจังหวัดปลายทาง ช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้จากร้านค้าทั่วไทยในการป้อนอาหารขึ้นบริการบนรถโดยสาร บขส.
อย่างไรก็ดี ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเปิดช่องทางให้เครือข่ายร้านอาหารรายเล็กจากทั่วประเทศ มีโอกาสสร้างรายได้จากการจัดอาหารให้แก่ผู้โดยสารของ บขส. เพิ่มรายได้สู่ร้านท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ โดยสมาคมฯ มีเป้าหมายยกระดับอาหารไทย สร้างมาตรฐานอาหารเพื่อการเดินทาง “Thai Restaurant Travel Meal” ถือเป็น Soft Power อาหารไทยในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งสมาคมฯ จะช่วยจัดออเดอร์ให้ตามเที่ยวรถ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ เน้นอาหารที่ถูกสุขอนามัย และการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสม