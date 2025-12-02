วีเอ็นยูฯ เปิดตัว “Aquatech Asia” พร้อมนำเสนอศูนย์กลางเทคโนโลยีน้ำแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชีย

Aquatech Global แพลตฟอร์มงานแสดงเทคโนโลยีน้ำระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ ประกาศขยายการจัดงานมายังกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “Aquatech Asia” (อะควาเทค เอเชีย) เพื่อเชื่อมโยงผู้นำด้านเทคโนโลยีน้ำระดับโลกกับตลาดที่มีพลวัตและศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังเผชิญการขยายตัวของเมือง การเติบโตทางอุตสาหกรรม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง
การเปิดตัวในกรุงเทพฯ ถือเป็นการขยายเครือข่ายงานของ Aquatech จากงานหลักที่จัดใน อัมสเตอร์ดัม เม็กซิโก และจีน มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างเวทีระดับนานาชาติสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำอย่างยั่งยืน การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีน้ำจากทั่วโลก อาทิ Atlas Filtri, Bosman Watermanagement, Defacto Urbanism, Delta Context, GOPA MetaMeta, Haskoning, Hydrosat, Nijhuis Saur Industries, หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย, NX Filtration, Ramboll, Leading Utilities of the World (LUOW), NWP, ROwat Water Control, Technimex Water Management, Water Alliance, WAVESAVE รวมถึงความร่วมมือกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านน้ำในภูมิภาค
นาย René Hoeijmakers ผู้อำนวยการฝ่าย Water & Waste Water Treatment จากบริษัท Ramboll กล่าวว่า “Aquatech Asia คือเวทีสำคัญที่จะผลักดันนวัตกรรมและความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมน้ำ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ระดับโลกด้านการบำบัดน้ำ การจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม และการสร้างความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับภูมิภาคเอเชีย”
ด้าน Floris Jan Cuypers ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท NX Filtration กล่าวเสริมว่า “การขยายตัวของ Aquatech สู่กรุงเทพฯ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างรอยเท้าของเราในเอเชีย และส่งเสริมการบำบัดน้ำแบบไร้สารเคมีที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
ขณะที่ Duane Schlicht กรรมการผู้จัดการ บริษัท Nijhuis Saur Industries | Asia Pacific กล่าวว่า “ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Aquatech Asia จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาค”
เวทีระดับเอเชียเพื่ออนาคตของน้ำอย่างยั่งยืน
Aquatech Asia มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านน้ำที่เร่งด่วนที่สุดของภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถรับมือกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วได้อย่างยั่งยืน
งานนี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระดับโลก นักนวัตกรรมเทคโนโลยี และผู้กำหนดนโยบายจากภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ช่วยยกระดับระบบบริหารจัดการน้ำของเมือง อุตสาหกรรม และชุมชนทั่วภูมิภาค
พลังแห่งความร่วมมือ RAI Amsterdam และ VNU Asia Pacific
การขยายตัวของ Aquatech มาสู่เอเชียได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือระหว่าง RAI Amsterdam และ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกของ Aquatech เข้ากับความเข้าใจเชิงลึกของตลาดท้องถิ่น สร้างเวทีระดับนานาชาติที่ตอบโจทย์ความต้องการของภูมิภาคอย่างแท้จริง
นายจัสติน เปา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า “เอเชียคือศูนย์กลางของทั้งความท้าทายและโอกาสด้านน้ำของโลก ด้วยความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ความจำเป็นในการหาทางออกที่ชาญฉลาดและยั่งยืนจึงมีมากกว่าที่เคย Aquatech Asia จะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมระดับโลกเข้ากับความต้องการในภูมิภาค เพื่อผลักดันสู่อนาคตของความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน”
“ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนานกว่า 10 ปี วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในการนำเวทีระดับโลกเช่นนี้มาสู่กรุงเทพฯ เพื่อเสริมพลังให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนในภูมิภาค” กล่าวเสริม
ขณะเดียวกัน นาย Daan Burghouts ผู้อำนวยการ Aquatech Global กล่าวว่า “การเปิดตัวในกรุงเทพฯ คือก้าวสำคัญในการตอบสนองต่อความท้าทายด้านน้ำที่เติบโตขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ทรัพยากรน้ำกลายเป็นพลังสนับสนุนการพัฒนาและความยืดหยุ่นของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง”
กำหนดการจัดงาน
Aquatech Asia 2026 (อะควาเทค เอเชีย) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–27 พฤศจิกายน 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยจะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านน้ำระดับโลก เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับภูมิภาคเอเชีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aquatechtrade.com