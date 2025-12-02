พิพัฒน์”สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย”โครงข่ายคมนาคม” ประสานกรมชลฯ แก้ปัญหาถนนปิดกั้นทางน้ำ หาดใหญ่

“พิพัฒน์” สั่งเร่งสำรวจโครงข่ายคมนาคม ที่เสียหายจากน้ำท่วม เพื่อประเมินค่าซ่อมแซม เตรียมลง”หาดใหญ่”หาแนวทางแก้ปัญหาถนนบายพาสและถนนลพบุรีราเมศวร์ ที่เป็นแนวเขื่อนปิดกั้นทางน้ำ ประสานกรมชลประทานกรณีเปิดทางระบายน้ำเพิ่มแก้ปัญหาระยะยาว แต่ต้องไม่กระทบประชาชนปลายน้ำ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงที่ผ่านมา ตนได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งถนน รถไฟ โดยเฉพาะกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เร่งตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง ถนนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและมีความเสียหาย ต้องซ่อมแซมอย่างไร ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงประเมินค่าเสียหาย
ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค.68 นี้ ตนพร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมทางหลวง จะลงพื้นที่ หาดใหญ่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ เนื่องจากการสำรวจเส้นทางน้ำในมุมสูง พบจุด มีถนน 2 สาย ที่เป็นเหมือนเขื่อนปิดล้อมเมืองหาดใหญ่ โดยเส้นแรก คือถนนบายพาส จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปยังปัตตานี ซึ่งลักษณะเป็นเขื่อนป้องกันน้ำเข้าในเมืองหาดใหญ่ ส่วนอีกเส้นคือ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ที่เป็นเหมือนเขื่อนกั้นน้ำจากหาดใหญ่สู่ทะเลสาบสงขลา
นายพิพัฒน์กล่าวว่า การแก้ไขไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาสั้น เพราะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และหาดใหญ่จะยังไม่ยุติ เนื่องจากในเดือนธ.ค.นี้ไปถึงเดือนม.ค. 69 ก็จะยังจะมีฝนและน้ำต่อเนื่องอีก ต้องรอหลังเดือน ก.พ. 69 ไปก่อน น้ำถึงจะหมด แต่จะต้องเร่งสำรวจเพื่อเตรียมแผนงานไว้ และต้องศึกษาและทำงานร่วมกับกรมชลประทาน เพราะการเจาะถนนหรือทำทางลอดเพื่อระบายน้ำได้มากขึ้น จะต้องทำอย่างไร จุดไหนบ้าง ต้องดูผลกระทบต่อพื้นที่ของประชาชน หรือพื้นที่สาธารณะประกอบด้วย
“ผมและกรมทางหลวง จะไปกายภาพโดยรวมของถนนก่อน ส่วนการจะเจาะตรงไหนอย่างไร ต้องเป็นความร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงและกรมชลประธาน ที่จะต้องพิจารณาจุดที่เหมาะสมและมีผลกระทบน้อยที่สุด ตอนนี้คงยังทำอะไรไม่ได้มากกว่า เป็นการสำรวจและดูผลกระทบก่อน และคาดว่าเมื่อได้ข้อสรุป จะเริ่มทำกันในช่วงหน้าแล้ง