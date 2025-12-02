“พิพัฒน์”คุย“นายกฯสมาคมสายการบิน”เพิ่มเที่ยวบินหาดใหญ่ แก้ค่าตั๋วแพงช่วงวิฤติน้ำท่วม

“พิพัฒน์”ยกหูคุย “พุฒิพงศ์” นายกสมาคมสายการบิน ขอความร่วมมือแอร์ไลน์เพิ่มเที่ยวบิน เส้นทางหาดใหญ่ แก้ค่าตั๋วพุ่ง หลังหอการค้าฟ้อง”อนุทิน” พบ”แอร์เอเชีย”แพงสุด แต่ไม่ผิดเพราะไม่เกินเพดาน ล่าสุดราคากลับปกติแล้ว หลังมีที่นั่งเพิ่มรองรับความต้องการ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรณีสายการบินกำหนดราคาตั๋วโดยสาร เส้นทาง ดอนเมือง-หาดใหญ่ แพงกว่าปกติ ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมที่อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ได้ชี้แจงว่า สายการบินไม่ได้เก็บค่าโดยสารเกินจากเพดานราคาตามประกาศอัตราค่าโดยสารสูงสุดไว้ ซึ่งราคาที่ขายออกอยู่ภายใต้ระเบียบสายการบินไม่ผิด
ส่วนกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ไปตรวจสอบและดำเนินการลงโทษสายการบินนั้น เกิดจากที่ประธานหอการค้ามาฟ้องกับนายกฯ ซึ่งในส่วนผมนั้น เมื่อมีข่าวว่า ราคาค่าโดยสารแพงมาก ก็ได้ให้ CAAT ตรวจสอบและได้โทรหารือกับนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส) ในฐานะประธานสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยทันที ซึ่งทางสายการบินก็ยืนยันว่า ราคาที่กำหนดไม่เกินจากเพดานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผมก็ขอร้องให้กำหนดราคาในช่วงที่เป็นเหตุการณ์วิกฤติให้ถูกลงได้หรือไม่ และให้สายการบินเพิ่มที่นั่งในเส้นทางที่มีความต้องการสูงได้หรือไม่ เพื่อให้ราคาค่าโดยสารลดลง
ทั้งนี้ ทางประธานสมาคมสายการบิน ได้นำไปหารือกับสายการบินที่เป็นสมาชิกซึ่งล่าสุดสายการบิน ได้มีการเพิ่มที่นั่ง และเพิ่มเที่ยวบิน เพื่อให้รองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และทำให้ราคาค่าโดยสารเริ่มลดลงตามไปด้วย โดยเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด “ดีมาน ซัพพลาย” เมื่อมีที่นั่งมากขึ้น ราคาก็ลดลง หากยังคงขายราคาแพงอยู่ ผู้โดยสารก็ไปซื้อตั๋วสายการบินอื่นได้
“จากที่มีการรายงานการตรวจสอบพบว่า ช่วงน้ำท่วมหนัก ที่หาดใหญ่ ทุกสายการบินเพิ่มราคาขึ้น(ไม่เกินเพดานสูงสุด) แต่สายการบินแอร์เอเชีย มีราคาตั๋วแพงสุดในช่วงดังกล่าว”