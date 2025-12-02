เปิดตัวยิ่งใหญ่! ‘MUJI centralwOrld’ แฟล็กชิพสโตร์ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผนึก MUJI ประเทศไทย แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากญี่ปุ่น เปิด ‘MUJI centralwOrld’ แฟล็กชิพสโตร์ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเป็น Global hub ที่มีสินค้า MUJI ครบทุกประเภท บนพื้นที่กว่า 3,700 ตารางเมตร ให้ประสบการณ์ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ในมาตรฐานเดียวกับ MUJI Flagship Store สาขาใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยออกแบบภายใต้แนวคิด ‘MUJI Meets วิถีชีวิตแบบไทย’ ถ่ายทอดความเรียบง่ายแบบญี่ปุ่น ผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างกลมกลืน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการฟังก์ชัน คุณภาพ และดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ สำหรับ ‘MUJI centralwOrld’ ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 โซน I (ไอ) นับเป็น MUJI สาขาที่ 15 ของเซ็นทรัลพัฒนา และเป็นสาขาที่ 40 ของประเทศไทย
อิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing, Fashion & Luxury บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนายินดีที่ได้ต้อนรับ ‘MUJI’ แบรนด์ระดับโลกที่ไว้วางใจเลือกเปิด ‘MUJI centralwOrld’ แฟล็กชิพสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย MUJI ถือเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เป็นพันธมิตรสำคัญและเติบโตเคียงข้างเรามาโดยตลอด ขยายสาขาไปกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วทุกภูมิภาค ทั้งเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองน่าเที่ยว คือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (แฟล็กชิพสโตร์) ชลบุรี หาดใหญ่ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุดรธานี และโคราช โดยทุกสาขาประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว สะท้อนศักยภาพของเซ็นทรัลพัฒนา ที่แบรนด์ดังระดับโลกไว้วางใจ เลือกขยายธุรกิจในประเทศไทย ไม่เพียงแต่กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเราพร้อมสนับสนุนพันธมิตรร้านค้าใน Ecosystem ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”
“โดยเซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็น Strategic Location ใจกลางเมืองที่รองรับทราฟฟิกของคนไทยและนักท่องเที่ยวมหาศาลต่อวัน ทำให้แบรนด์ชั้นนำมากมายทั่วโลก เลือกเปิดเป็นสาขาแรกและเปิดในรูปแบบแฟล็กชิพสโตร์” อิศเรศ กล่าว
จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ก.ย. 68) พบว่า ประเทศไทยถือเป็น Strategic Retail Hub ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านกำลังซื้อของผู้บริโภค การท่องเที่ยว และศักยภาพของเมืองระดับโลกอย่างกรุงเทพฯ โดยสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและค้าปลีกของภูมิภาค
ความโดดเด่นของ ‘MUJI centralwOrld’
MUJI มุ่งสร้างสรรค์สินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน พร้อมยกระดับประสบการณ์ร้านค้าในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยยึดหลัก “ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย และราคาสมเหตุสมผล” ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่เสื้อผ้า ของใช้และของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเขียน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงาม ไปจนถึงขนมและอาหารสำเร็จรูป พร้อมการันตีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นในราคาคุ้มค่า อีกทั้ง ยังนำเสนอสินค้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นและกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกมิติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย
นับเป็นครั้งแรกที่ดีไซน์ของร้านสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างเต็มรูปแบบ ผสานความเรียบง่าย เชื่อมโยงความเป็นธรรมชาติ (Natural) การมีชีวิตที่ดี (Well-being) และประสบการณ์ (Experience) ผ่านการใช้วัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำกลับมาใช้ใหม่ในทุกรายละเอียด สามารถพบเห็นได้ในโซนต่างๆภายในร้าน สะท้อนมาตรฐานระดับโลกของ MUJI ที่นำเสนอความเรียบง่าย มีเอกลักษณ์ และคงคุณภาพแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
พร้อมออกแบบพื้นที่แต่ละโซนให้ลูกค้าได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์จริง ประกอบด้วย 10 โซนหลัก ได้แก่ 1) โซนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชาย-หญิง และเด็ก รวมถึงสินค้าคอลเลคชั่น MUJI Labo 2) โซนเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน 3)โซนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 4) โซนผลิตภัณฑ์เครื่องหอม 5) โซนขนมและอาหารสำเร็จรูป 6) โซนอุปกรณ์สำหรับการเดินทาง 7) โซนอุปกรณ์เครื่องเขียนและสำนักงาน 8) โซนอุปกรณ์จัดเก็บและอุปกรณ์ทำความสะอาด 9) โซนอุปกรณ์สำหรับ Outdoor / Camping และ 10) โซนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่และอิเล็กทรอนิกส์
อีกหนึ่งไฮไลท์คือ โซนพิเศษ ‘ATELIER MUJI – พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ’ จากแนวคิดของ อิคโกะ ทานากะ อดีตอาร์ตไดเรกเตอร์ของ MUJI ที่ตั้งใจออกแบบให้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาทบทวนวิถีชีวิต และค้นหาแรงบันดาลใจในการก้าวเดินสู่อนาคต อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและจุดบรรจบของแนวคิดสร้างสรรค์ที่ผสานศิลปะ การออกแบบ และประเด็นร่วมสมัยหลากหลายแขนง ผ่านกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการพิเศษที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสแรงบันดาลใจใหม่ๆ และมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อ ‘ความเรียบง่าย’ และ ‘การใช้ชีวิตอย่างแท้จริง’ ซึ่งเป็นหัวใจของปรัชญา MUJI โดยนิทรรศการแรกที่จะเกิดขึ้นคือ ‘MUJI IS - Behind the Wa-Ke’ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดปรัชญา จุดยืน และความสนใจอย่างแรงกล้าของ MUJI ที่มีต่องานฝีมือ ซึ่งหยั่งรากลึกใน "วะเคะ" (เหตุผล/แก่นแท้) อันเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำพาเราไปสู่อนาคตที่น่ารื่นรมย์ โดยก้าวข้ามกรอบของอดีต 40 ปีที่ผ่านมา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์พิเศษครั้งแรกในไทยด้วยตัวเอง กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มีเฉพาะ MUJI centralwOrld เท่านั้นได้ตั้งแต่วันนี้
