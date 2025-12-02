บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ เนรมิต "ห้องน้ำเพื่อน้อง" ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยทั่วประเทศ

“การศึกษาเริ่มต้นที่ห้องน้ำ” ด้วยแนวคิดนี้ซีพี ออลล์ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ "ห้องน้ำเพื่อน้อง" ภายใต้นโยบายสร้างชุมชนอุ่นใจ จากห้องน้ำโรงเรียนที่เคยทรุดโทรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ด้วยพลังแห่งการแบ่งปันผ่าน “บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ” ซึ่งได้ส่งมอบห้องน้ำปรับปรุงใหม่ไปแล้ว 160 แห่งทั่วไทย
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อปณิธาน "Giving and Sharing" โดยนำเงินที่ได้จากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้าเซเว่นฯ ผู้ใจบุญ ในโครงการ “บุญนิธิแสตมป์เซเว่นเพื่อสาธารณกุศลทุกภูมิภาค” ไปใช้ในโครงการ "ห้องน้ำเพื่อน้อง" และปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้โรงเรียนไปแล้ว 160 แห่งทั่วประเทศ สร้างสุขอนามัยที่ดีและความมั่นใจในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โดยมีเป้าหมายจะขยายผลไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนครอบคลุมในวงกว้าง
โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงห้องน้ำให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการ ยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต ของนักเรียนและคุณครูในพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเป็นกำลังใจสำคัญให้เด็กๆ ใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
อีกทั้งต่อยอดโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ด้วยแนวคิดเปลี่ยนยอดแชร์คลิป “เชิดชูครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ให้กลายเป็นเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนห่างไกล 1 แชร์ เท่ากับ 10 บาท และเมื่อยอดแชร์ครบ 100,000 ครั้ง เงิน 1 ล้านบาท จึงถูกส่งต่อเพื่อปรับปรุงห้องน้ำใหม่ ซึ่งจะทำให้สามารถปรับปรุงห้องน้ำสำหรับน้องๆ นักเรียนได้จำนวนเพิ่มขึ้น
นอกจากโครงการห้องน้ำเพื่อน้อง เงินบริจาคจากแสตมป์เซเว่นฯ ยังนำไปช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การมอบเครื่อง AED, ช่วยเหลือสัตว์จรจัด, สนับสนุนอาหารกลางวัน, ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส, วัดและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร, ผู้พิการ, ผู้ป่วยและโรงพยาบาล
ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงนโยบายที่แข็งแกร่งของซีพี ออลล์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อมุ่งสร้างชุมชนอุ่นใจอย่างยั่งยืน