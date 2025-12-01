GULFลั่นปี69CODโรงไฟฟ้าเพิ่ม683MW ดันEBITDA โต15%

GULF ตั้งเป้าเป้า EBITDA ปีหน้าเติบโต 15% มาจากโรงไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์(COD) 683 MW ตั้งงบลงทุนปี69 อยู่ที่ 2.5-3 หมื่นล้านบาท ใช้ลงทุนโรงไฟฟ้าและ New S-Curve
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า ในปี2569 ผลการดำเนินงานบริษัทฯจะเติบโตต่อเนื่องคาดว่า EBITDA ขยายตัวราว 15% จากปีนี้ มาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 683 เมกะวัตต์ (MW)นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสหรัฐ Jackson Generation จากค่า Capacity Payment ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทตั้งงบลงทุนในปี 2569 ประมาณ 2.5-3.0 หมื่นล้านบาท โดย 30% จะใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อีก 60% ลงทุนในธุรกิจ New S-curve อาทิ Data Center, Cloud และ AI รวมทั้งลงทุนอื่น ๆ ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสด การออกหุ้นกู้ และเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยในปีหน้าบริษัทมีแผนออกหุ้นกู้ราว 6-7 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และลงทุนโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน เนื่องจากขณะนี้อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มปรับลดลง จะช่วยทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงได้ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแบ่งการจ่ายเงินปันผลเป็น 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
นางสาวยุพาพิน กล่าวอีกว่า ในปี 2569 บริษัทมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศอีก 623 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโซลาร์ฟาร์ม 4 โครงการ รวม 321 เมกะวัตต์ โซลาร์ฟาร์มพร้อมแบตเตอรี่ 2 โครงการ รวม 302 เมกะวัตต์ คาด COD ช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค.2569 ซึ่งรับรู้กำไรเพิ่มเข้ามาราว 600 ล้านบาทต่อปี
โครงการขยะชุมชน จ.เชียงใหม่ 10 เมกะวัตต์ มีกำหนด COD ในเดือน พ.ค. 2569 รับรู้กำไรเพิ่มราว 120 ล้านบาท ต่อปี รวมทั้งโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่จะทยอยเปิดดำเนินการ 50 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมดที่จะมีการ COD ในปี 69 มีจำนวนรวม 683 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มเป็น 17,203 เมกะวัตต์
ขณะที่โครงการมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน- นครราชสีมา คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 3/2569 ส่วนโรงไฟฟ้าในสหรัฐจะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้นจากค่า Capacity Payment เพิ่มต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจ Data Center ที่เพิ่มขึ้น โดยปี 2569 บริษัทคาดว่าจะรับรู้กำไรเพิ่มเข้ามา 1,200 ล้านบาท ส่วนธุรกิจ LNG วางแผนนำเข้า 70 ลำหรือราว 4-5 ล้านตัน ทำให้รับรู้กำไรเพิ่มขึ้นด้วย
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2569 บริษัทได้แรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)ซึ่งมีทิศทางผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามการขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G การเพิ่มขึ้นของ ARPU จากการเพิ่มบริการใหม่ ๆ ส่วนกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ GSA02 ซึ่งมีขนาด 38 เมกะวัตต์ คาดเปิดให้บริการในไตรมาส 1/2570
“แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2569-73) บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุน 1-1.2 แสนล้านบาท โดยเงินลงทุนประมาณ 70% ใช้ลงทุนให้โครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะหนุนให้ EBITDA เติบโต 10-15% ต่อปี โดยบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะทยอย COD จากวันนี้จนถึงปี 2576 นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนเข้าร่วมพัฒนาโครงการจากนโยบายภาครัฐ อาทิ Direct PPA 2,000 เมกะวัตต์ , โครงการโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์”