ส.อ.ท.เสนอมาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

ส.อ.ท. ส่งน้ำใจคนไทยสู่ภาคใต้ เสนอมาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย แบ่งออกเป็น3ระยะ
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดเตรียมถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุด พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปมอบให้ยังสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัย ภายใต้
“โครงการส่งน้ำใจคนไทยสู่ภาคใต้” ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม ส.อ.ท. โดยได้รับการสนับสนุนรถขนส่งของบริจาคจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของสมาชิกในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง และสตูล ได้รับผลกระทบรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จึงเตรียมร่วมหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวางแนวทางสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การฟื้นฟูดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน ส.อ.ท. จึงจัดทำข้อเสนอแนวทางการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เริ่มจาก มาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน (ช่วงน้ำลด – 3 เดือน) แบ่งเป็น กองทุนซ่อมเครื่องจักรเร่งด่วน อาทิ เงินสนับสนุนเฉพาะกิจสำหรับซ่อมเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้า ใช้รูปแบบ MATCHING FUND เช่น “รัฐ 50% – โรงงาน 50%” ,จัดทีมวิศวกรเคลื่อนที่ และโครงการ “RE-EQUIPMENT” ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ราคาประหยัด, โครงการ “พี่ช่วยน้องอุตสาหกรรมไทย” โดยบริษัทของพี่ดำเนินโครงการแบ่งปันเครื่องมือ–เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่ “บริษัทน้อง” ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อช่วยให้สามารถกลับมาดำเนินกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ,สินเชื่อ SOFT LOAN เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 0.1–1% ระยะปลอดชำระเงินต้น 12–18 เดือน และจัดตั้งศูนย์จัดการขยะชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่รวบรวม–คัดแยก–พัก–ขนส่ง–กำจัด ขยะหลังน้ำลดในพื้นที่ประสบอุทกภัย
จากนั้นจึงต่อเนื่องด้วย มาตรการระยะกลาง (3–12 เดือน) ได้แก่ โครงการช่วยค่าประกันภัยน้ำท่วม โดยรัฐช่วยสมทบเบี้ยประกันภัยน้ำท่วม 30–50% และช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงประกันได้ง่ายขึ้น ,สนับสนุนการย้ายเครื่องจักร/คลังสินค้าไปพื้นที่ปลอดภัย
,สนับสนุนเงินชดเชยค่าโลจิสติกส์ ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ ,สนับสนุนแรงงาน โดยเงินอุดหนุนค่าแรงชั่วคราวให้โรงงานที่ยังไม่กลับมาผลิตเต็มกำลัง ,ฝึก RESKILL และ UPSKILL แรงงานช่วงโรงงานหยุด
, ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบที่นำเข้า ตามมาตรา 36 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยยกเว้นอากรนำเข้าทดแทนวัตถุดิบที่เสียหาย ,มาตรการด้านภาษี
ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2569 สำหรับผู้ประสบอุทกภัย ,หักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรซ่อมแซมได้เร็วขึ้น , ลดหย่อนภาษีสำหรับโครงการสร้างการป้องกันอุทกภัย, ยกเว้นภาษีนำเข้าอะไหล่–เครื่องจักรที่ใช้ซ่อมโรงงนและมาตรการส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้
สำหรับ มาตรการระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) ส.อ.ท. เสนอให้มีการยกระดับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำให้เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมุ่งเน้นจัดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำแบบรวมศูนย์และบูรณาการทุกหน่วยงาน ,พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วมเชิงระบบ เช่น เร่งสร้างและปรับปรุงเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ,พัฒนาคลองระบายน้ำ เมืองระบายน้ำเร็ว และระบบเตือนภัยล่วงหน้า ,ปฏิรูปการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน,ส่งเสริมเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ ,ผลักดันงบประมาณและความต่อเนื่องระดับรัฐบาล เช่น จัดตั้งงบระยะยาวแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง การกำหนด “ตัวชี้วัดแห่งชาติ” (NATIONAL KPI) วัดความสำเร็จ เป็นต้น