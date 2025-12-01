MEA เปิดคู่มือความปลอดภัยหลังน้ำลด! เตือน “ห้ามเปิด” เครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำทันที แนะ 6 วิธีเช็กให้ชัวร์ก่อนใช้ ป้องกันไฟรั่ว-ลัดวงจร

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย เตือนภัยเงียบหลังน้ำลด ย้ำห้ามเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมโดยเด็ดขาด เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจากไฟรั่วและไฟฟ้าลัดวงจร แนะ 6 ขั้นตอนกู้คืนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย ช่วยประชาชนประหยัดค่าซ่อมแซมและลดความสูญเสีย
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลาที่ระดับน้ำเริ่มลดลง และประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยเพื่อทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนนั้น สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ “ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า” ที่ผ่านการจมน้ำ หากขาดความระมัดระวังหรือใจร้อนรีบเปิดใช้งานในขณะที่อุปกรณ์ยังมีความชื้นสะสม อาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟดูดจนเสียชีวิตได้
เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลดได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด MEA จึงขอแนะนำ “6 ขั้นตอนความปลอดภัย กู้คืนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วม” ดังนี้
1. ตัดวงจรไฟฟ้าทันที สิ่งแรกที่ต้องทำคือการปลด “เมนเบรกเกอร์” ลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน ป้องกันไฟรั่วขณะเข้าไปขนย้ายสิ่งของ
2. ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมน้ำออกจากบริเวณที่มีความชื้น เพื่อนำไปตรวจสอบและทำความสะอาดในพื้นที่แห้ง
3. ทำความสะอาดภายนอก เช็ดทำความสะอาดคราบดินโคลนภายนอก และถอดชิ้นส่วนหน้ากากหรือฝาครอบที่สามารถถอดได้ง่ายออก เพื่อเปิดทางให้ลมโกรกและแห้งไวขึ้น
4. จัดการความชื้นภายใน สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นแผงวงจร ควรใช้ลมเป่าไล่ความชื้นและนำไปตากแดดหรือผึ่งลมในที่อากาศถ่ายเทสะดวก หากมีคราบสกปรกบนแผงวงจร ควรใช้ “น้ำยาทำความสะอาดแผงวงจร” (Contact Cleaner) เช็ดทำความสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้น้ำเปล่าล้างเด็ดขาด
5. รอแห้งสนิท 100% ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์แห้งสนิทจริง ๆ โดยควรทิ้งไว้ในที่อากาศถ่ายเทอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ก่อนทดลองจ่ายไฟ
6. หากลองทำตามขั้นตอนแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่ทำงาน หรือมีอาการผิดปกติ ควรส่งให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและซ่อมแซม ไม่ควรฝืนใช้งานต่อ
“MEA ตระหนักดีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ความปลอดภัยของชีวิตประชาชนต้องมาก่อน ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดประกอบด้วย หากพบว่าระบบไฟฟ้าในบ้านชำรุดเสียหาย หรือต้องการคำปรึกษาเรื่องไฟฟ้า สามารถติดต่อ MEA ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง” นายทัดเทพ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center Online