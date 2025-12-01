MEA ผนึก ททบ.5 ลำเลียงถุงยังชีพกู้วิกฤตน้ำท่วม

จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องภาคใต้ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) จัดคาราวานธารน้ำใจนำถุงยังชีพกว่า 500 ชุด ส่งตรงถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
นายชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นำทีมพนักงานและอาสาสมัคร MEA รวมพลังส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับเกียรติจากพลโท ยุทธกร สุภาสูรย์ รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหาร และนางจิราภรณ์ อินโต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นผู้รับมอบ เพื่อเร่งดำเนินการกระจายความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่กำลังประสบภัยอย่างหนัก
สืบเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสงขลา สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและการดำรงชีพของประชาชนเป็นวงกว้าง MEA ตระหนักถึงความเดือดร้อนเร่งด่วนนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรจัดทำ "ถุงยังชีพ MEA" จำนวนกว่า 500 ชุด ภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพครบครัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้ส่วนตัว เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประทังชีวิตพี่น้องประชาชนในช่วงที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพหรือออกจากที่พักอาศัยได้ตามปกติ
นายชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวเน้นย้ำถึงภารกิจครั้งนี้ว่า "MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรายึดมั่นในภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นอกเหนือจากการดูแลระบบไฟฟ้าให้มั่นคงแล้ว ในยามที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน เราพร้อมเป็นอีกหนึ่ง 'พลังงาน' ที่ช่วยขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปให้ถึงมือท่าน การร่วมมือกับ ททบ.5 ในครั้งนี้ คือเครื่องยืนยันว่า คนไทยไม่เคยทิ้งกัน และ MEA จะอยู่เคียงข้างชาวใต้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ"
สำหรับภารกิจครั้งนี้ นับเป็นการรวมพลังน้ำใจของชาว MEA ที่มุ่งหวังให้ถุงยังชีพทุกชุด เป็นเสมือนกำลังใจสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องผู้ประสบภัยมีแรงกายแรงใจที่เข้มแข็ง พร้อมกลับมาดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยอีกครั้ง