“บีทีเอส – สายสีทอง” ชวนคุณลูกพาคุณขึ้นฟรี 5 ธันวานี้ ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้า

“บีทีเอส – สายสีทอง” ชวนคุณลูกจับมือคุณพ่อพาขึ้นรถไฟฟ้าฟรี! 5 ธันวาคม พาท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้า กระชับความสัมพันธ์ครอบครัว สร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, เป็นวันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ และ “วันดินโลก (World Soil Day)” อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมชวนคุณลูกพาคุณพ่อโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดสาย รวมส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทอง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. ในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เพียงคุณลูกพาคุณพ่อมาแสดงตัวที่ห้องจำหน่ายตั๋วเพื่อรับบัตรโดยสารฟรี แก่คุณพ่อ 1 ท่านต่อบัตร 1 ใบ โดยจะต้องขึ้น – ลงสถานีเดียวกันกับคุณลูกเท่านั้น ส่วนคุณลูกยังต้องชำระค่าโดยสารตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ในโอกาสพิเศษนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่าน พาคุณพ่อไปท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่น เริ่มต้นกันที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯสวนพฤกษศาสตร์ใจกลางกรุง สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เรียนรู้พรรณไม้ และทำกิจกรรมกลางแจ้ง เปิดทุกวัน เวลา 05.00 น. – 19.00 น. ผู้โดยสารสามารถลงที่สถานีหมอชิต (N8) ทางออกที่ 1 หรือทางออกที่ 3 และเดินเท้าผ่านไปยังจตุจักร เพียง 5 – 10 นาที ก็จะถึงที่หมาย
หรือมาสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกันในงานจัดแสดงแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “วิจิตรเจ้าพระยา 2568” (Vijit Chao Phraya 2025) ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน” โดยใช้การแสดงแสง สี อันล้ำสมัย เนรมิตตั้งแต่สะพาน วัด อาคารประวัติศาสตร์ ไปจนถึงแลนด์มาร์กใหม่ที่เรียงรายสวยงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถเข้าชมสีสันบรรยากาศความงดงามเหล่านี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. – 22.00 น.