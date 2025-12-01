การบินไทย เพิ่มน้ำหนักสัมภาระพิเศษ 10 กก.เส้นทาง”หาดใหญ่”ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การบินไทยเพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบสิทธิประโยชน์น้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มพิเศษ 10 กิโลกรัม ในเส้นทางสู่หาดใหญ่จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมอบสิทธิประโยชน์น้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติม ท่านละ 10 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารทุกระดับราคา และทุกชั้นโดยสาร ทั้งเที่ยวบินขาเดียว และไป–กลับ ที่เดินทางระหว่างวันที่ 1–31 ธันวาคม 2568 โดยสิทธิ์นี้ครอบคลุมผู้โดยสารทุกประเภท ยกเว้นผู้โดยสารทารก
ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง การบินไทยขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้