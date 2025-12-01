มาดามแป้ง CEO “เมืองไทยประกันภัย” ส่งรถยก รถลาก ลงพื้นที่หาดใหญ่ เร่งช่วยเหลือลูกค้า

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI แสดงความห่วงใยลูกค้า ส่งรถยก รถลาก ลงพื้นที่ อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังสถานการณ์คลี่คลายจากเหตุอุทกภัย
มาดามแป้ง CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย สั่งระดมเจ้าหน้าที่ พร้อม รถยก รถลาก กว่า 40 คัน ลงพื้นที่ อำเภอเมืองหาดใหญ่ อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยดำเนินการ ยก ลาก ดึงรถยนต์ ที่ได้รับความเสียหายตลอดเกือบ 24 ชั่วโมงทุกวัน หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย พร้อมเร่งนำรถลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอน ตรวจประเมินความเสียหาย ซ่อมแซม เพราะรถของลูกค้าทุกคัน สำคัญกับเรา
“พนักงานเมืองไทยประกันภัยทุกคน รู้ดีว่าเราคือส่วนหนึี่งที่ช่วยเยียวยาเวลาเกิดภัย การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันภัยในการดูแลลูกค้าในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ให้กับลูกค้าและผู้ประสบภัยทุกท่าน ในการสู้กับวิกฤตนี้ และเราจะผ่านพ้นไปได้อีกครั้ง” มาดามแป้งกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ที่ต้องการเคลมสินไหมน้ำท่วมทั้งประเภท "ประกันภัยทรัพย์สิน และ ประกันภัยรถยนต์“ สามารถรับบริการได้ที่หน้าสาขาหาดใหญ่ หรือ ผ่าน Mobile Claim Center ได้ที่ https://bit.ly/MTIClaimCenter-HatyaiFlood2025 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการเคลมสินไหมของลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งเคลมสินไหมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Call Center 1484 หรือ Line: @mtifriend (เวลา 08.30-20.00 น.)