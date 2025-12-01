มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศผล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2568”

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีประกาศผล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “ฟาร์มแห่งอนาคต เกษตรกรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสีเขียว” เพื่อยกย่องเกษตรกรต้นแบบที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและความท้าทายในอนาคต ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 17
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผู้ริเริ่มโครงการฯ กล่าวว่า ตลอด 26 ปี มูลนิธิฯ มุ่งมั่น “สร้างคน” โดยน้อมนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการคัดเลือกเกษตรกรฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 สะท้อนพลังของคนทำเกษตรที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยปีนี้เน้นค้นหาเกษตรกรที่นำเทคโนโลยีผสานภูมิปัญญา เพื่อสร้างระบบเกษตรสีเขียว ที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
คุณนฤมล สงวนวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติ สร้างคุณค่าให้ชุมชน รวมถึงยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะในปี 2568 โครงการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ฟาร์มแห่งอนาคต เกษตรกรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสีเขียว” สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเกษตรกรไทยในยุคที่โลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยแล้ง น้ำท่วม ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงกระทบต่อภาคการผลิตอาหาร แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง จากความท้าทายดังกล่าว เกษตรกรจำนวนมากได้ลุกขึ้นปรับตัว พัฒนาองค์ความรู้ นำนวัตกรรมมาใช้ในฟาร์ม และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้จึงต้องการยกย่องผู้ที่ไม่เพียงทำเกษตรเพื่อยังชีพ แต่ทำเกษตรเพื่ออนาคตของประเทศ และเพื่อความมั่นคงของระบบอาหารไทยอย่างแท้จริง
คุณซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทย และเกษตรกร ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ คือรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็ง เพราะเป็นผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัย เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีไทยที่นำความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร มาช่วยแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยิ่งซับซ้อนและคาดเดาได้ยากขึ้น โดยตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ทรู ได้ร่วม ‘ปลูก’ ความร่วมมือ และ ‘ปลูก’ ทักษะใหม่ๆ ให้แก่เกษตรไทย ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมต่อยอดนำศักยภาพด้าน Climate-Tech ของทรู ตั้งแต่การนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไปจนถึงระบบเกษตรแม่นยำอัจฉริยะ (IoT Precision Farming) พร้อมมุ่งสนับสนุนภาคการเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สมาร์ทขึ้น เข็มแข็งขึ้น และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านที่ร่วมกัน ‘ปลูกอนาคตการเกษตรไทย’ อย่างแท้จริง”
คุณพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกล่าวแสดงความยินดีว่า เกษตรกรที่ได้รับรางวัลถือเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่า ที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม สอดคล้องกับทิศทางของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการผลักดันให้เกษตรกรยุคปัจจุบันเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็น 'ผู้นำการเปลี่ยนแปลง' อย่างแท้จริง โครงการนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับภาคการเกษตรไทยให้ก้าวทันโลก
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับรางวัลในปี 2568 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ คุณธราพงศ์ วงศ์วัฒนากิจ จาก Gardener House จังหวัดราชบุรี ผู้พลิกชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนสู่เกษตรกรยุคใหม่ นำเทคโนโลยี IoT ระบบรดน้ำอัตโนมัติ และ Weather Station มาใช้บริหารจัดการสวนมะพร้าวอินทรีย์อย่างแม่นยำ ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการใช้แตนเบียน การเลี้ยงผึ้งชันโรง และการสร้างแนวกันชนสีเขียว สู่โมเดล “ฟาร์มอินทรีย์อัจฉริยะ” ที่เป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสันติสุข พุฒพรม จาก กาแฟเขาพระเจ้า จังหวัดชุมพร พัฒนากาแฟท้องถิ่นให้เป็นสินค้าอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การจัดการน้ำ–ดิน จนถึงการแปรรูปคุณภาพสูง พร้อมเปิดฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในชุมชน ยกระดับอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณอภิชาติ พูลเอียด จาก ฟาร์มไส้เดือนบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดพัทลุง อดีตวิศวกรที่สร้างมูลค่าจากสิ่งเล็ก ๆ ด้วยแนวคิด “จากมูลสู่มูลค่า” พัฒนาฟาร์มไส้เดือนด้วยระบบ Smart Farm ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารปรับปรุงดินคุณภาพสูง เป็นที่พึ่งให้เกษตรกรและชุมชนรากหญ้าอย่างแท้จริงเกษตรกรดีเด่นอีก 7 ท่าน ได้แก่
1. คุณทศพร เลิศคอนสาร (ปูนาแสนสวย) จังหวัดชัยภูมิ
2. คุณธนิถา ทีปกรนราพิตร (Nara Tamarind) จังหวัดเพชรบูรณ์
3. คุณปิยะ กิจประสงค์ (ฟาร์มมะเขือเทศเชอรี่แตะขอบฟ้า) จังหวัดสุพรรณบุรี
4. คุณพีระพงษ์ แดงสะอาด (ไร่แดงสะอาด อาณาจักรมันหวานญี่ปุ่น) จังหวัดราชบุรี
5. คุณวิภาดา โควินท์ (Kowin Garden) จังหวัดราชบุรี
6. คุณสุพเจตน์ สินธุพัฒน์ (สวนทุเรียน แม่น้ำภูเขา) จังหวัดจันทบุรี
7. คุณสุไรนา บือราเฮง (ญาญา สุไรนา) จังหวัดนราธิวาส
เกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2568
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่
1. ด้านสังคม ความเป็นผู้นำ ถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
2. ด้านเศรษฐกิจ ความสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต บริหารต้นทุน ขยายตลาด และพึ่งพาตนเอง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ ฟื้นฟูดิน–น้ำ ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ด้านความยั่งยืน วิสัยทัศน์ระยะยาว การสืบทอดอาชีพ และความสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม–ภูมิอากาศ