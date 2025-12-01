ReGenMed เปิดตัว “Nuvitaá ClearPath+” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจากภาวะ Long Covid ที่ได้รับการรับรองจากอย. เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชีย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - บริษัท รีเจนเมด ไบโอเทค จำกัด (ReGenMed) ประกาศเปิดตัว Nuvitaá ClearPath+ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชีย ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยให้ร่างกายขับล้างสไปค์โปรตีนที่ตกค้าง หลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อโควิด 19
นายนรินทร์ อภิชัยรักษ์ ประธานบริษัท ReGenMed เปิดเผยว่า จากกระแสการดูแลสุขภาพระยะยาวหลังการติดเชื้อโควิดหรือจากการได้รับวัคซีน ยังเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นทั่วโลกชี้ว่า ชิ้นส่วนของสไปค์โปรตีนยังคงตกค้างอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานเป็นเวลาหลายปี และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการ เหนื่อยล้าเรื้อรัง ภาวะสมองล้า (Brain Fog) การอักเสบ และความไม่สมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน
Nuvitaá ClearPath+ ถูกพัฒนาภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับ โดยผสานส่วนผสมจากธรรมชาติ เช่น Nattokinase, Bromelain และ Curcumin ซึ่งเป็นสารสกัดที่ถูกศึกษาอย่างแพร่หลายด้านคุณสมบัติทางชีวภาพ ทั้งในด้านเอนไซม์ การย่อยโปรตีน และคุณสมบัติของพืชสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสุขภาพ ส่วนผสมสูตรเฉพาะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยกระตุ้นกระบวนการดีท็อกซ์ของร่างกายตามธรรมชาติ พร้อมเสริมภูมิคุ้มกันและสุขภาพให้แข็งแรง
เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพเชิงรุก และ เรามีความภูมิใจที่ได้นำเสนอ Nuvitaá ClearPath+ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยด้วยส่วนผสมธรรมชาติ และได้รับการรับรองจาก อย. เพื่อช่วยเสริมสมดุลร่างกายและเพิ่มความแข็งแรง หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายในด้านสุขภาพตลอดหลายปีที่ผ่านมา นายนรินทร์ กล่าว
ด้าน นายไบรอัน ดาร์ซินสกี้ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ReGenMed กล่าวเพิ่มเติมว่า ReGenMed เป็นหนึ่งในบริษัทด้านไบโอเทคโนโลยีในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจในระดับภูมิภาค โดยมีผลงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของ อย. และถูกใช้อย่างแพร่หลายในคลินิกทั่วภูมิภาคเอเชีย
ซึ่ง ReGenMed มีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการเข้าถึงที่ปลอดภัยและง่ายสำหรับผู้คน Nuvitaá ClearPath+ คือผลิตภัณฑ์ที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติเข้ากับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานร่วมกับระบบของร่างกายในการส่งเสริมสุขภาพระยะยาวอย่างแท้จริง
การเปิดตัวครั้งนี้ Regenmed ได้ตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ ผสานเทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกหลังยุคโควิด นายไบรอัน กล่าวทิ้งท้าย
Nuvitaá ClearPath+ จะเริ่มวางจำหน่ายผ่านคลินิกเวลเนส และพันธมิตรทางการแพทย์ในประเทศไทย ก่อนขยายสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 096-940-4049 Email: info@regenmedasia.com / Line Official: @regenmedasia