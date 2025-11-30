SABINA รุกตลาดชุดชั้นในชาย

ผู้จัดการรายวัน 360 - SABINA ตอกย้ำความเป็นผู้นำชุดชั้นในแบรนด์ไทย กับการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ส่งท้ายไตรมาสสุดท้ายของปี ด้วยการเปิดตัวชุดชั้นในชายคอลเลคชั่น “Sabina Men’s Collection” เป็นครั้งแรก เผยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอินเนอร์แวร์สตรีต่อยอดสู่การผลิตกางเกงชั้นในชาย ด้วยแนวคิด “ความสบายไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิง” ชูจุดเด่นทั้งดีไซน์ คุณภาพ และความรู้สึกสบายในทุกการสวมใส่ ด้วยนวัตกรรมที่คัดสรรทั้งเนื้อผ้าและขั้นตอนการตัดเย็บที่พิถีพิถัน ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายของ SABINA ในการขยายทั้งไลน์สินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต
นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA ตอกย้ำความเป็นผู้นำชุดชั้นในแบรนด์ไทย เดินหน้าขยายฐานผู้บริโภคสู่ตลาดชุดชั้นในผู้ชายเป็นครั้งแรก ด้วยการเปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ “Sabina Men’s Collection” ชุดชั้นในชายที่ตอบโจทย์ผู้ชายยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องของดีไซน์ คุณภาพ รวมถึงความรู้สึกสบายในทุกการสวมใส่ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสกับประสบการณ์ความสบายระดับพรีเมียม
“จุดเริ่มต้นของคอลเลคชั่นนี้ มาจากที่เราคิดว่า ทำไมกางเกงชั้นในนุ่มๆ ใส่สบาย ต้องมีแค่ผู้หญิงเท่านั้น และด้วยความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอินเนอร์แวร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมาอย่างยาวนาน เราจึงต่อยอดสู่การออกแบบกางเกงชั้นในผู้ชาย ด้วยเทคโนโลยีที่เรามี ตั้งแต่การเลือกผ้าที่เป็นวัตถุดิบหลัก ไปจนถึงการตัดเย็บที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียดเพื่อให้การเปิดตัวชุดชั้นในชายครั้งแรกของ SABINA เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ โดยการเปิดตัว “Sabina Men’s Collection” ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการขยายกลุ่มลูกค้าจากอินเนอร์แวร์สตรีสู่ตลาดผู้ชายอย่างเต็มตัว เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาสินค้าคุณภาพสูง และต้องการตัวเลือกใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากขึ้น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABINA กล่าว
SABINA พัฒนาชุดชั้นในชายคอลเลคชั่น Sabina Men’s Collection ด้วยนวัตกรรมผ้าและการตัดเย็บที่พิถีพิถัน จากความเข้าใจอินไซท์ของผู้ชายที่ต้องการความคล่องตัว พร้อมวัสดุที่ช่วยเพิ่มความสบายสูงสุดตลอดวัน โดยคอลเลคชั่นนี้โดดเด่นด้วยการผสานเส้นใย Modal และ Cotton ที่มีคุณสมบัติทั้งความนุ่ม การระบายอากาศดีเยี่ยม และความคงทนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้ชายยุคใหม่
ในช่วงแรกได้ทำการเปิดตัวกางเกงชั้นในชาย 2 ทรงหลัก ได้แก่ ทรง Brief และทรง Trunk โดยทรง Trunk มีรุ่นพิเศษ Extra Smooth ที่ให้ความเรียบเนียนเป็นพิเศษ โดยสินค้าทุกทรงบรรจุในรูปแบบกล่อง 3 ชิ้น ราคากล่องละ 790 – 890 บาท สะท้อนคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้
นางสาวดวงดาว กล่าวด้วยว่า SABINA มั่นใจว่า ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปีด้านอินเนอร์แวร์จะช่วยยกระดับมาตรฐานกางเกงชั้นในชาย และทำให้คอลเลคชั่นนี้กลายเป็นอีกหนึ่งไอเท็มหลักในชีวิตประจำวันของผู้ชายยุคใหม่ รวมถึงตอกย้ำเป้าหมายหลักของ SABINA ในการขยายฐานลูกค้าเซกเมนต์ใหม่ นอกเหนือไปจากการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่เป็นมากกว่าชุดชั้นใน ในฐานะแบรนด์ไทยที่พร้อมจะสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคต
ชุดชั้นในชายคอลเลคชั่น “Sabina Men’s Collection” วางจำหน่ายและพร้อมให้เลือกซื้อได้แล้วที่ซาบีน่า ช็อป ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์ Sabina Online เพื่อมอบความสะดวกสบายและรองรับไลฟ์สไตล์ในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคทุกกลุ่ม