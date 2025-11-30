xs
NEO ย้ำกลยุทธ์ “Segment Creator” ดัน NPD เป็น Growth Engine

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ตอกย้ำความสำเร็จครั้งสำคัญในฐานะผู้นำนวัตกรรมสินค้าอุปโภค (FMCG) ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ “Segment Creator” ที่เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ ให้กลายเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ที่เป็น Growth Engine ของธุรกิจอย่างแท้จริง จากการมุ่งเน้นแข่งขันด้านนวัตกรรมมากกว่าราคา สู่การเติมเต็มช่องว่างความต้องการให้กับผู้บริโภคแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน (Unmet Need) ผลักดันยอดขาย 9 เดือนแรกที่เติบโตได้มากกว่าตลาด พร้อมชู 4 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบความสำเร็จ ได้แก่ D-nee Deluxe, BeNice EXOBRIGHT, Fineline 3 in 1 และ LovliTails เป็นบทพิสูจน์ว่า กลยุทธ์ดังกล่าว ขับเคลื่อนการเติบโตให้กับบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน


นางปัทมา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า “ท่ามกลางตลาด FMCG ที่มีการแข่งขันสูง NEO ยังสามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกลยุทธ์ Segment Creator ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเซกเมนต์ใหม่ ๆ ในตลาด และตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เราได้พิสูจน์ความมุ่งมั่นนี้ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมนวัตกรรม (NPD) มากกว่า 200 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่เคยถูกเติมเต็ม (Unmet Need) ของผู้บริโภคในทุกช่วงชีวิต”

ความสำเร็จของกลยุทธ์ Segment Creator สะท้อนผ่านการนำเมกะเทรนด์ระดับโลก มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยปีนี้ NEO มุ่งเน้นตั้งแต่ Aging Society, Beauty Clinic Trend, Active Lifestyle และ Pet Humanization สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้ต้องการแค่สินค้าคุณภาพดี แต่ต้องการแบรนด์ที่เข้าใจปัญหา (Pain Point) และไลฟ์สไตล์ของพวกเขาอย่างแท้จริง

“สำหรับภาพรวมตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ เรามองว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส จะเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญในการเพิ่มกำลังซื้อ และกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภคในภาพรวม ประกอบกับความแข็งแกร่งของแบรนด์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับราคา ทำให้ NEO พร้อมเติบโตไปกับทุกโอกาสของตลาด” นางปัทมากล่าว


นางศิริสุภา อาจสัญจร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เบื้องหลังความสำเร็จของกลยุทธ์ Segment Creator คือการขับเคลื่อนด้วยสองแกนหลัก คือ นวัตกรรม (Innovation) และ การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ระดับพรีเมียม (Premiumization) หรือ “Innovation-led Premiumization” เราไม่ได้เพียงแค่วิจัยตลาด แต่ได้ถอดรหัสอินไซต์ของผู้บริโภค และสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ Unmet Need ความต้องการอย่างแท้จริง โดยโมเดลความสำเร็จจาก 4 ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงแนวทางดังกล่าว ได้แก่:

• D-nee Deluxe (ตอบโจทย์เทรนด์ Aging Society): เจาะตลาด Silver Age ที่มีศักยภาพสูง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นกายเฉพาะวัยได้อย่างตรงจุด จนสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 100 ล้านบาท ภายใน 12 เดือน และมีอัตราการซื้อซ้ำที่สูงมาก โดยปูพรมการตลาดแบบ 360 องศา ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และมุ่งเป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัว ตั้งเป้ายอดขาย 500 ล้านบาท ภายใน 3 ปี


• BeNice EXOBRIGHT (ตอบโจทย์ Beauty Clinic Trend): นำนวัตกรรมความงามระดับคลินิกอย่าง Exosome มาสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย สร้างกระแสไวรัล “คลินิกผิวใสใกล้ฉัน” และสร้างการเติบโตให้ยอดขาย 15% หลังวางจำหน่ายเพียง 4 เดือน

• Fineline 3 in 1 (ตอบโจทย์เทรนด์ Active Lifestyle): แก้ Pain Point ของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ด้วยแนวคิดในการเป็น Solution ผ่านการรวม 3 ประสิทธิภาพการดูแลผ้าไว้ขั้นตอนเดียว ทั้งซักสะอาด ปรับผ้าหอมนุ่ม และรีดง่าย ช่วยประหยัดเวลาและตอบโจทย์ความสะดวกสบาย จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์คู่ใจคนรุ่นใหม่ที่ต้องมีติดบ้าน ตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท ภายใน 6 เดือนนับจากออกจำหน่าย

• LovliTails (ตอบโจทย์เทรนด์ Pet Humanization): แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาส่วนผสมจากธรรมชาติที่เข้าใจพฤติกรรมความชอบของสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์ Pet Parent และตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท ภายใน 3 ปี
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ Segment Creator ของเรา ยืนยันด้วยรางวัลการันตีคุณภาพทั้งในระดับประเทศ 


โดยล่าสุด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BeNice Grape EXOBRIGHT Series สามารถคว้า 2 รางวัลด้านนวัตกรรมสกินแคร์ยอดเยี่ยม คือ Shower Gel และ Body Serum จาก Sudsapda Awards 2025 และรางวัลระดับนานาชาติ โดย BeNice Grape EXOBRIGHT Shower Gel และ D-nee Deluxe Liquid Detergent สามารถคว้ารางวัลทรงเกียรติ International Innovation Awards 2025 จาก Enterprise Asia ซึ่งปีนี้จัดขึ้น ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มาครองได้สำเร็จ ตอกย้ำศักยภาพด้านนวัตกรรมของ NEO บนเวทีระดับโลก

“ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ชัดเจน ของวิธีที่เราใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้าสู่ระดับพรีเมียม เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นผู้นำในตลาด แม้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันสูง แต่เรามั่นใจว่าการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อินไซต์ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง จะทำให้ NEO สามารถเติบโตและครองใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน และในอนาคตเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามายกระดับมาตรฐานของตลาด FMCG และนำเสนอนวัตกรรมที่ผู้บริโภคจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับ NEO ในทุกช่วงของชีวิต” นางศิริสุภา กล่าว


“ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ชัดเจน ของวิธีที่เราใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้าสู่ระดับพรีเมียม เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นผู้นำในตลาด แม้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันสูง แต่เรามั่นใจว่าการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อินไซต์ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง จะทำให้ NEO สามารถเติบโตและครองใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน และในอนาคตเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามายกระดับมาตรฐานของตลาด FMCG และนำเสนอนวัตกรรมที่ผู้บริโภคจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับ NEO ในทุกช่วงของชีวิต” นางศิริสุภา กล่าว









