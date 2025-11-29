กฟผ. - PEA ระดมช่าง-วิศวกรเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่หาดใหญ่หลังมหาอุทกภัย

กฟผ. จับมือมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาเตรียมลงพื้นที่ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าจากอุทกภัยใหญ่สงขลา 5-9 ธ.ค. นี้ ขณะที่ PEA ระดมช่าง 1,000 คน ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอำเภอหาดใหญ่ ย้ำความปลอดภัยสูงสุด ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า
นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เตรียมนำทีมวิศวกรและช่างอาสา กฟผ. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 5 - 9 ธันวาคม นี้ เพื่อเร่งฟื้นฟู ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ส่วนถุงยังชีพ กฟผ. ได้เร่งกระจายให้แก่พลังงานจังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 5,000 ชุด และกำลังเร่งจัดส่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ กฟผ. ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้โดยเร็ว กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
ด้านนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดฟื้นฟูตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุน กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.ต.3)
โดยระดมทีมช่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 1,000 คนร่วมปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้โดยเร็ว และปลอดภัย ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่น้ำลดก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและไฟฟ้าลัดวงจร