SRTA ลุย พลิกโฉมที่ดิน 10 แปลงใหญ่รฟท. สร้างผลตอบแทนกว่า 1 แสนล้านบาท

SRTA เตรียมจัดประโยชน์ที่ดิน 10 แปลงใหญ่ทั่วประเทศ พลิกโฉมให้ รฟท. สร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 100,000 ล้านบาท จับตาทำเลทอง “พื้นที่บางซื่อ – เซ็นทรัลลาดพร้าว – สถานีแม่น้ำ – RCA - สนามกอล์ฟหัวหิน”
รายงานข่าวจาก บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อทส.) หรือ SRTA เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ดรฟท.) ครั้งที่ 19/2568 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา SRTA ได้นำเสนอเรื่องให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุม บอร์ดรฟท.เพื่อขออนุมัติในการเช่าที่ดิน 10 แปลงใหญ่ ที่มีมูลค่าทรัพย์สินเกินกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไปทั่วประเทศ เพื่อนำมาบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้ให้แก่ รฟท. โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ รฟท. จะได้รับต้องไม่น้อยกว่าผลประโยชน์ที่ รฟท. ได้รับอยู่เดิม ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นในรูปของค่าเช่า พร้อมการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างใหม่ มูลค่ารวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 30 ปี
โดยที่ประชุม บอร์ดรฟท.มีมติอนุมัติให้ อทส. เช่าที่ดินของ รฟท. แปลงใหญ่ทั่วประเทศ จํานวน 10 แปลง ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตามราคาประเมินธนารักษ์ รวมกว่า 27,500 ล้านบาท
ได้แก่
1. พื้นที่บางซื่อ แปลง E1 (ที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่) ขนาดพื้นที่ประมาณ 21 ไร่ 0 งาน 33.6 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/wDfD9xogjA1akySX9?g_st=ipc
2. บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (เซ็นทรัลลาดพร้าว) ขนาดพื้นที่รวม (ตามขอบเขตใช้ประโยชน์จริง) ประมาณ 46 ไร่ 2 งาน 73.31 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/eQJer3Jdoaa3M8uG9?g_st=ipc
3. บริเวณย่านพหลโยธิน (ตลาดซันเดย์) (มิกซ์ จตุจักร) ขนาดพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 31.9 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/HwZf8xqFFAz7aKQU6?g_st=ipc
4. โรงแรมที่บริเวณย่านมักกะสัน ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 34 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/4GTomhWiHEdurEPK8?g_st=ipc
5. บริเวณย่านพหลโยธิน (แปลงหัวมุม อตก.) ขนาดพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 84.3 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/nVWyih7drTJ1GAdk6?g_st=ipc
6. บริเวณสถานีศิลาอาสน์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 257 ไร่ 0 งาน 73.3 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/LyHob9YjiHVBT7By8?g_st=ipc
7. สนามกอล์ฟหัวหิน และโรงแรมกอล์ฟอินหัวหิน ขนาดพื้นที่ประมาณ 558 ไร่ 2 งาน 60.2 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/moBdizR8CL25iuMK9?g_st=ipc
8. บริเวณสถานีหาดใหญ่ แปลง B ขนาดพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 49 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/khrzfMv2cQt5gyYAA?g_st=ipc
9. บริเวณสถานีแม่น้ำ ขนาดพื้นที่ประมาณ 220 ไร่ 3 งาน 41 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/XKaajC4dLMXjQkF76?g_st=ipc
10. บริเวณแนวเส้นทางสายบางซื่อ - คลองตัน (พื้นที่ RCA โครงการ 3–4–5) ขนาดพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ 0 งาน 66 ตรว.
พิกัด: https://maps.app.goo.gl/TeKnDWfEFgqH1YcZ8?g_st=ipc
สำหรับที่ดินทั้ง 10 แปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว อทส. มีแผนการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ที่ดินแปลงใหญ่ เช่น พื้นที่บางซื่อ แปลง E1 เพื่อให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการก่อสร้างที่ทำการกระทรวงฯ แห่งใหม่ รองรับบุคลากรได้กว่า 1,200 คน (สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ฯลฯ) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างฯ แล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2569
และสำหรับพื้นที่บริเวณสถานีแม่น้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาของ รฟท. เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ และมีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่ง สามารถสร้างโอกาสพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Large-scale Waterfront Development) โดย อทส. เตรียมจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อวางแผนในการพัฒนาเป็นระยะ (Phasing) ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และข้อเสนอจากคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ ทั้งในเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยว และระบบขนส่งเชื่อมต่อในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สนามกอล์ฟหัวหิน ซึ่งถือเป็น สนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นบนที่ดินของ รฟท. และเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง อทส. จึงวางแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ เพื่อยกระดับให้เป็น สนามกอล์ฟมาตรฐานระดับเอเชียและระดับโลก รองรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ (Golf Tourism) ที่เติบโตต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองหัวหินในภาพรวม
ทั้งนี้ อทส. มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนเป้าหมายการฟื้นฟูกิจการของ รฟท. โดยได้ดำเนินการศึกษารายละเอียด และจัดทำข้อมูลอย่างรอบด้าน การอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้ รฟท. ผ่านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ โดย อทส. จะเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาและปล่อยเช่าพื้นที่ตามแผนงานปี 2569 ที่กำหนดไว้ต่อไป