“100PLUS PRO” จับมือรายการ Physical: Asia เปิดแคมเปญ “100PLUS PRO UNLOCK YOUR 100” ลุ้นรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟสุดปัง

สายฟิตเตรียมตัวให้พร้อม! “100PLUS” เครื่องดื่มยอดนิยมแห่งเอเชียจับมือรายการแข่งขันสมรรถนะชื่อดังจาก Netflix อย่าง คนแกร่งแข่งอึด:ศึกแห่งเอเชีย (Physical:Asia) เดินหน้าจัดแคมเปญ “100PLUS PRO UNLOCK YOUR 100” เชิญชวนทุกคนปลดล็อกศักยภาพความแข็งแกร่งของตัวเอง ผ่านกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์สุดท้าทาย ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและการออกกำลังกาย พร้อมเปิดตัว “100PLUS PRO” เครื่องดื่มสูตรใหม่ที่ให้ความสดชื่น ผสมโปรตีนที่มาในรูปแบบใส พร้อมวิตามิน B3, B6, B12 และ BCAAs ชูจุดเด่นเรื่องคุณประโยชน์เพื่อเติมเต็มความสดชื่น และฟื้นคืนกล้ามเนื้อ
ประเดิมกิจกรรมแรกด้วยการเปิดสนามชาเลนจ์ออนไลน์ผ่านช่องทาง TikTok ชวนทุกคนมาท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง ผ่านกิจกรรม TikTok Challenge ผ่านช่องทาง TikTok ของ 100PLUS PRO Thailand ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กับการเลือกทำท่าสุดโปรที่ต้องทำต่อเนื่อง 100 วินาที มีให้เลือก 3 ท่า ได้แก่ ท่า Squad Hold – ท้าความแกร่งของขาและกล้ามเนื้อแกนกลาง, ท่า Rhythm Planking – ฝึกสมดุล ความอดทน และจังหวะของร่างกาย และ ท่า Human Flag – ท่าสุดหินโชว์พลังทุกส่วนให้ร่างกายลอยขนานกับพื้นเหมือนธงสะบัด เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 100 PLUS PRO
นอกจากนั้น สร้างกระแสและอัปเลเวลความตื่นเต้นให้กับแคมเปญสุดแกร่ง “100PLUS PRO Unlock Your 100” สะท้อนความดุเดือดจากรายการ คนแกร่งแข่งอึด:ศึกแห่งเอเชีย (Physical: Asia) สู่ประสบการณ์จริง ยึดแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ ณ เอเชียทีค วันที่ 5 ธันวาคม 2568 ด้วยการนำคอนเซปต์ “Stone Totem” การแข่งขันดึงเสาหินสุดแกร่งในรายการ คนแกร่งแข่งอึด:ศึกแห่งเอเชีย (Physical:Asia) มาจำลองเป็นขวด 100PLUS PRO เปิดภารกิจสุดท้าทาย ชวนคนไทยมาทดสอบขีดจำกัดของร่างกาย ภายใต้คอนเซปต์ Unlock Your 100: The Physical Conquest ระเบิดพลังดึงขวดยักษ์ 100PLUS PRO ลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook: 100PlusThailand พร้อมหาซื้อ 100PLUS PRO ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11, Jetts Fitness และสถานที่ออกกำลังกายชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล