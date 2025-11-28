SCGC - เอสซีจี มอบ “ทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูง” ให้ ทร.ใช้สร้าง “แพกู้ภัย” ช่วยน้ำท่วมใต้

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเล็งเห็นถึงอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของจำนวนมากออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว SCGC จึงดัดแปลงนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (SCGC Floating Solar Solutions) มาใช้เป็น “แพกู้ภัย” สำหรับใช้งานในภารกิจต่าง ๆ อาทิ ประกอบเป็นท่าเรือชั่วคราวสำหรับจิตอาสาเจ็ตสกีและทีมช่วยเหลืออื่น ๆ
โดย SCGC ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ได้ส่งมอบทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจำนวน 60 ทุ่น ให้กับกองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ได้นำส่งทุ่นดังกล่าวไปยังพื้นที่ จ.สงขลา เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้ความร่วมมือด้านการขนส่งจากกองทัพเรือ และ SCGJWD
ทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจาก SCGC มีลักษณะเป็น “โมดูลาร์" (Modular) จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ ประกอบเป็น “แพกู้ภัย” หรือ “ทางเดินลอยน้ำ” ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยรองรับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน สามารถลอยตัวรองรับกระแสลมและคลื่นได้เป็นอย่างดี ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
SCGC และมูลนิธิเอสซีจี ขอส่งความช่วยเหลือ พร้อมทั้งกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นโดยเร็วและปลอดภัย