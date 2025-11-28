GIT แนะแผนเที่ยวงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 สุดคุ้ม!

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เชิญชวนผู้รักอัญมณีและเครื่องประดับ วางแผนท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว ในงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025” ระหว่างวันที่ 5–10 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลลี่เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ พร้อมเผยไฮไลต์กิจกรรม ช้อป–ชิม–ชิล เที่ยวจันทบุรีให้คุ้มครบทุกมิติ
แพกเกจเที่ยวจันท์ 2 วัน 1 คืน แบงค์พันมีทอน!
GIT จับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เปิดแพ็กเกจท่องเที่ยวพิเศษ คุ้มเกินคาด! พาย้อนรอย “เส้นทางอัญมณีจันท์” ที่เขาพลอยแหวน พร้อมเข้าชมงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 ช้อปอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพสูงในราคาผู้ผลิต เที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญ ชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ขอพรองค์แม่พระที่ประดับตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต 1 เดียวในโลก เดินเล่นชุมชนริมน้ำจันทบูร ช้อปปิ้งของฝาก สินค้าท้องถิ่น ชมโบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู ถ่ายรูปกับวิวโค้งถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ที่เนินนางพญา ปิดท้ายลิ้มรสอาหารท้องถิ่นร้านดังที่คัดสรรโดยคนจันท์ตัวจริง
สัมผัสเสน่ห์เมืองจันท์แบบครบรส ในราคาเพียง 1,799 บาทต่อคน พิเศษ! มาเป็นคู่ เหลือเพียงคนละ 999 บาท เดินทางวันที่ 5–6 และ 9–10 ธันวาคม 2568 สำรองแพ็กเกจได้ที่ “เสน่ห์จันท์ ทราเวล” โทร. 098-249-4149
เคล็ดลับช้อปคุ้ม! ในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025
สนุกกับกิจกรรม Passport Challenge เพียงเช็คอินครบ 3 จุดจัดงาน รับฟรี! กระเป๋าที่ระลึกสุดพรีเมียมทันที หรือร่วมโปร “Gems Day Get Gift” ช้อปครบ 5,000 บาท นำใบเสร็จแลกรับของที่ระลึกได้เลย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” ช้อปอัญมณีและเครื่องประดับกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในงานได้อีกด้วย
ลุ้นของรางวัลสุดว้าวจาก ‘ตู้กล่องสุ่มพลอยเมืองจันท์’
พิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น! กับ “ตู้กล่องสุ่มพลอยเมืองจันท์” ที่นำพลอยแท้และเครื่องประดับดีไซน์เก๋ มูลค่า 300–3,000 บาท มาให้ร่วมลุ้นในราคาเพียง 300 บาท ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
พบกันที่ งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2025) ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลลี่เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.changemsfest.org