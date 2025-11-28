DMT เผยผลการวิจัย ใช้ทางยกระดับดอนเมืองช่วยลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 5,000 ตัน CO₂e ต่อปี ผ่านการรับรองผลการประเมินตามมาตราฐาน ISO 14064-3:2019
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า ผลการวิจัยจากรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรพบว่า การเลือกใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจน โดยเฉพาะก๊าซมลพิษที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) เนื่องจากรถยนต์เดินทางด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอและการจราจรที่คล่องตัวกว่าถนนพื้นราบที่การขับขี่เป็นลักษณะ หยุด-เร่ง (Stop and Go) ซึ่งระเบียบวิธีการคำนวณได้ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 14064-3:2019 แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ที่วิ่งบนทางยกระดับดอนเมืองสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองอย่างมีนัยสำคัญ
“ISO 14064-3:2019 ที่ DMT ได้รับ เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจประเมินและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Verification & Validation) โดยมีบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ตรวจประเมินและให้การรับรอง ว่าปริมาณการจราจรบนทางยกระดับดอนเมืองที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 5,016 ตัน CO₂e ต่อปี เมื่อนำไปคำนวนและเปรียบเทียบกับอัตราการปล่อยมลพิษตามวัฏจักรการขับขี่ของกรุงเทพฯ ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งผลลัพธ์สะท้อนว่า ทุกครั้งที่ผู้ใช้ทางเลือกขึ้นทางยกระดับดอนเมือง จะมีส่วนร่วมโดยตรงต่อการทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น” ดร.ศักดิ์ดาเผย
สำหรับกระบวนการคำนวณผลประโยชน์ด้านการลดมลพิษ กรณีที่มีและไม่มีทางยกระดับดอนเมือง สามารถทำได้แม่นยำ ด้วยการใช้ระบบกล้องและซอฟต์แวร์ติดตามอัตราความเร็วของรถแต่ละคัน นำไปหาผลต่างระหว่างปริมาณการปล่อยมลพิษบนถนนวิภาวดี-รังสิตและทางยกระดับดอนเมืองในระดับรายคัน จากนั้นจึงนำผลต่างของมลพิษที่ได้ ไปคูณเข้ากับจำนวนรถยนต์ที่วิ่งบนทางยกระดับดอนเมืองในแต่ละช่วง ซึ่งผลรวมของผลต่างทั้งหมดสะท้อนถึงผลประโยชน์ด้านการลดมลพิษจากการมีทางยกระดับดอนเมือง
“นอกจากประโยชน์ด้านมลพิษจากการเดินทางบนทางยกระดับดอนเมืองแล้ว งานวิจัยยังพบประโยชน์เพิ่มเติมจากระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC) โดยงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์และรับรองในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พบว่า การผ่านด่านด้วยบัตร M-Pass หรือ Easy Pass สามารถลดมลพิษรวมประมาณ 343 กิโลกรัมต่อวัน อันเป็นผลจากการลดการหยุด-เร่งซ้ำซ้อนบริเวณด่านเก็บเงิน” ดร.ศักดิ์ดากล่าว
ทั้งนี้ โครงการศึกษาผลประโยชน์ทางด้านการลดมลพิษจากการใช้ทางยกระดับอุตราภิมุข และการประยุกต์ใช้วัฏจักรการขับขี่ ในการประเมินมลพิษระหว่างช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นงานวิจัยที่จัดทำโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ใช้เส้นทางและระบบวิเคราะห์และประมวลผลภาพ ของทางยกระดับดอนเมืองเป็นกรณีศึกษา ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทางยกระดับและระบบเก็บค่าผ่านทางแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายลดมลพิษ การสนับสนุนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมเมืองสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต