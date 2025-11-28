เชลล์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ มอบน้ำมัน 5แสนบาทแก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกลาโหมฯ

นางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าได้ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความยากลำบากและความปลอดภัยของประชาชนในหลายพื้นที่ ดังนั้นเชลล์ฯได้มอบน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกลาโหมส่วนหน้า กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจอย่างเร่งด่วน ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย
การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเชลล์ ในการเป็นพันธมิตรที่วางใจได้ของทุกภาคส่วน พร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างสังคมไทยในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเช่นนี้ เรามุ่งหวังให้ภารกิจของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกลาโหมส่วนหน้าดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในขณะนี้
เชลล์ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ให้ทุกท่านปลอดภัย และหวังให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง