ไทยออยล์ส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยในสงขลา

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพกว่า 400 ใบ เพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพในช่วงวิกฤต
ทั้งนี้ ไทยออยล์จะดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพให้ศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม จ. สงขลา กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อนำไปกระจายสู่พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป