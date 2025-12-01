เนสท์เล่ เปิดหลักสูตรด้านความยั่งยืนโมเดลใหม่ “Sustainability Beyond Business: Insight-Action-Solution” พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเดิมสอนครั้งแรกในไทย ส่งเสริมเยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน

เนสท์เล่ บริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนความยั่งยืนพร้อมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกในอนาคต เปิดหลักสูตรด้านความยั่งยืนโมเดลใหม่ Sustainability Beyond Business: Insight–Action–Solution ให้เยาวชนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงสู่การออกแบบโซลูชั่นพัฒนาความยั่งยืนแก่ประเทศไทย พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ Net Zero 2050 นอกเหนือจากนั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับผู้บริโภค ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนไทย เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำหลักสูตรด้านความยั่งยืนในรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อหลักสูตร Sustainability Beyond Business: Insight–Action–Solution มาเปิดสอนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเป็นประตูที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง และเข้าใจถึงการผสานเรื่องของความยั่งยืนในภาคธุรกิจ รวมทั้งสร้างชุมชนแห่งความยั่งยืน ที่สามารถทำงานร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็นรากฐานในการช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศไทยไปสู่อนาคต”
ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ที่ขับเคลื่อนโดยพลังของทุกคน เห็นได้จากรางวัลด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) ที่พร้อมร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions ของประเทศ”
“ความร่วมมือกับเนสท์เล่ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้การนำหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปใช้จริงในองค์กรต่าง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นโซลูชันเพื่อขับเคลื่อนแผนงานด้าน Carbon Neutrality อย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดโอกาสการฝึกงานกับองค์กรระดับสากลด้วย”
โครงการ Nestlé Needs YOUth: พันธกิจระดับโลกเพื่อเยาวชน
หลักสูตร Sustainability Beyond Business: Insight–Action–Solution นี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Nestlé Needs YOUth โครงการระดับโลกของเนสท์เล่ที่มุ่งช่วยเหลือเยาวชน 10 ล้านคนทั่วโลกให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจภายในปี 2030 โดยการสนับสนุนการจ้างงาน การเป็นผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสและช่วยให้เยาวชนเตรียมความพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย เนสท์เล่ได้นำแนวทางมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และตั้งเป้าหมายเปิดพลังศักยภาพของเยาวชนกว่า 8,000 คนในแต่ละปี ให้เข้าถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านการให้ความรู้ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และโอกาสในการฝึกงาน
กางหลักสูตร Sustainability Beyond Business: Insight–Action–Solution เสริมศักยภาพให้เยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรความยั่งยืน “Sustainability Beyond Business: Insight–Action–Solution” เปิดสอนครั้งแรกแล้ววันนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ทุกสาขา สมัครเข้าร่วม โดยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดด้านความยั่งยืนไปจนถึงการนำมาปรับใช้ในธุรกิจ พร้อมทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงและประสบการณ์ตรงของเนสท์เล่ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านความยั่งยืนเพื่อให้เข้าใจถึงการนำความรู้ และเครื่องมือต่าง ๆ มาสร้างสรรค์โซลูชันที่นำไปใช้ได้จริงในโลกปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาจะได้ร่วมนำเสนอไอเดีย โดยมีกิจกรรมปิดท้ายคือ Hackathon ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนวคิดภายใต้หัวข้อ “My Sustainable Business Idea for Thailand” ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับทุนการศึกษาและโอกาสฝึกงานกับเนสท์เล่เมื่อจบหลักสูตรแล้ว
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
• Understanding The Landscape เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของปัญหาระดับชาติและบทบาทของธุรกิจในการส่งมอบคุณค่าที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• Rethinking The Supply Chain เพื่อเรียนรู้วิธีที่ธุรกิจผสานความยั่งยืนเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ภาคการเกษตร กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ การใช้พลังงานทดแทน จนมาเป็นสินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภค
• People, Brands & Communication เรียนรู้แนวทางด้านการสื่อสารของแบรนด์ และพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เสียงของเยาวชน ความโปร่งใสในการสื่อสาร ความยั่งยืน เรียนรู้ถึงวิธีที่แบรนด์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารในเรื่องของความความยั่งยืนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
• Innovation & Your Role In The Future เรียนรู้การนำข้อมูลเชิงลึกมาปรับใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง ความสำคัญของนวัตกรรม การวัดผล และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
สร้างความยั่งยืนในทุกมิติสู่เป้าหมาย Net Zero 2050
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2021 เนสท์เล่ได้ประกาศเปิดตัวแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจนเหลือศูนย์ภายในปี 2050 หรือที่เรียกว่า Nestlé Thailand Net Zero 2050 Roadmap โดยมุ่งดำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 4 มิติตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน การดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ความยั่งยืนด้านบรรจุภัณฑ์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้ดำเนินงานตามแผนงาน และมีความคืบหน้าที่ดีในปี 2025 และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
ทั้งนี้ รากฐานแห่งความยั่งยืนที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์หลักสูตรด้านความยั่งยืนในครั้งนี้ระหว่างภาคธุรกิจ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ถือเป็นแบบอย่างของการทำงานร่วมกันที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและจับต้องได้