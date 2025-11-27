“ศุภชัย” นำทัพซีพีอาสาช่วยชาวใต้ฝ่าวิฤตน้ำท่วม ส่ง 2,000 ถุงกำลังใจ–ไข่ 3 แสนฟอง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ ระดมพลัง “ซีพีอาสา” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง เสริมกำลังการช่วยเหลือจากทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ โดยซีพีอาสาได้ร่วมกันแพ็ค “ถุงกำลังใจ ซีพีร้อยเรียงความดี” จำนวน 2,000 ถุง พร้อมด้วย น้ำดื่ม 100,000 ขวด ไข่ไก่ 300,000 ฟอง และโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมซิมการ์ด และที่ชาร์จแบตเตอร์รี่สำรอง เพื่อส่งมอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยกว่า 10 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว และโดรนส่งอาหารลงช่วยชีวิตประชาชนในพื้นที่วิกฤติ
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ในนามของเครือซีพีและซีพีอาสา ผมขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวใต้ทุกคนที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ ขอให้ทุกคนอดทน และร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าความยากลำบาก ทั้งนี้ภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองทัพ ภาคเอกชน และพลังน้ำใจจากประชาชนทั่วประเทศ ที่ต่างหลั่งไหลเข้าไปช่วยดูแลด้านอาหาร ที่พัก และปัจจัยจำเป็น จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและประคับประคองให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย
โดยขณะนี้หลายจังหวัดในภาคใต้ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำลังเผชิญภาวะวิกฤตอย่างหนัก สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดคืออาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ซีพีอาสาจึงได้ร่วมกันจัดทำถุงกำลังใจ พร้อมระดมทรัพยากรจากทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อส่งต่อทั้งสิ่งของและกำลังใจไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างเร็วที่สุด โดยเครือซีพียึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์ คือ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และเพื่อองค์กร และตามดำริของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ เรายินดีบูรณาการศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ เพื่อทำงานสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด” นายศุภชัยกล่าว
ในการนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ และกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ นายธนิศร์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือฯ และประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหารเครือฯ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือฯ ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและสื่อสารองค์กร เครือฯ รวมถึงนางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า พร้อมด้วย “ซีพีอาสา” กว่า 200 ชีวิต จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจในเครือ ไม่ว่าจะเป็น CPF, CPAxtra, TRUE, True Touch, เอเชีย เอรา วัน, True Properties, CPCRT, Altervim, เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์, แอ๊ดว๊านซ์ฟาร์มา, เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม, CPB&F, SLF, ALL NOW Group ตลอดจน TNN ช่อง 16 และดาราศิลปิน ในฐานะ “ซีพีอาสา” อาทิ “ตั๊ก” มยุรา เศวตศิลา และ “หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ “หนุ่ย BT” เป็นต้น ร่วมกันลงพื้นที่ที่แม็คโคร สาขาลาดพร้าว เพื่อแพ็ค “ถุงกำลังใจ ซีพีร้อยเรียงความดี” สะท้อนให้เห็นถึงพลังน้ำใจที่ผสานกันจากทุกสายธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตอย่างแท้จริง
บรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และประชาชนที่ร่วมบริจาคสิ่งของ โดยสามารถแพ็คถุงกำลังใจได้รวม 2,000 ถุง ภายในถุงประกอบด้วยข้าวตราฉัตร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภคมาตรฐานฮาลาล ยาสามัญประจำบ้าน ยากันยุง และผ้านวม ขณะเดียวกัน เครือฯ ยังได้เตรียมน้ำดื่ม 100,000 ขวด ไข่ไก่ 300,000 ฟอง วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร และอาหารสุนัข เพื่อช่วยดูแลทั้งประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุม
ดร.นุกูล พู่พันธ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งในซีพีอาสา เผยว่า “ก่อนอื่น บ้านเกิดผมอยู่ยะลา และพ่อแม่ก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นกัน แต่โชคดีที่อพยพทัน จริงๆ ตอนแรกตั้งใจจะลงใต้ไปช่วย แต่ด้วยต้องทำงาน เลยคิดว่ามีอะไรที่เราพอช่วยได้ก่อน เราก็อยากจะช่วย พอซีพี ทำโครงการถุงกำลังใจ และมีซีพีอาสาที่เข้มแข็งมาช่วยกัน ผมจึงรีบเข้ามาช่วยโดยไม่ลังเล ซีพีอาสา ทำให้เราใจฟู รู้สึกว่าพ่อแม่ พี่น้อง ที่อยู่ทางใต้ ไม่ได้เผชิญวิกฤตอยู่เพียงลำพัง แต่มีซีพีอาสาเข้ามาช่วยเหลือ และสุดท้ายนี้ผมอยากให้กำลังใจทุกคนในพื้นที่ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
นายปรัถภาส วนิชกุล พนักงานจากทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในซีพีอาสา ซึ่งบ้านเกิดอยู่ที่หาดใหญ่ กล่าวว่า “บ้านผมอยู่หาดใหญ่ และระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ ยังกังวลว่าคนที่บ้านจะได้รับการอพยพออกมาได้เมื่อไหร่ ตอนนี้พยายามติดต่อที่บ้านตลอด และการที่เราอยู่กรุงเทพฯ ก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านในท้องถิ่น เมื่อมีโครงการนี้จากเครือซีพี ก็รีบมาช่วยเลย ผมขอเอาใจช่วยให้สถานการณ์น้ำท่วมจบลงเร็วๆ และขอให้ทุกคนปลอดภัย”
ล่าสุดเครือฯ ยังร่วมกับกองทัพเรือ ส่งถุงกำลังใจไปกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมจัดเตรียมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง ขณะที่ CPF นำเรือท้องแบน 3 ลำ เจ็ตสกี 9 ลำจากดำริของนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ เสริมด้วยทีมกู้ภัยบางนา และหน่วยกู้ชีวิตบางเทา รวมตัวเป็น “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” ลงพื้นที่ พร้อมโดรนจัดส่งอาหารทันที
ในขณะเดียวกัน ซีพีได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือพนักงานในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อดูแลพนักงานที่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่หรือขาดการติดต่อ โดยทำหน้าที่ประสานการอพยพ การจัดสรรอาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น และสวัสดิการเร่งด่วน เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยที่สุด
เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจในเครือ และซีพีอาสา ยังคงมุ่งมั่นยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในยามวิกฤต เพื่อร้อยเรียงพลังแห่งความดีให้เป็นแรงสำคัญในการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยม 3 ประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และเพื่อองค์กร