“อีเทอนิตี้ แอทวัน” จัดงานฉลองเปิดตัว “AVATR CENTER RAMA 6 SHOWROOM” โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม “AVATR”ที่สุดทันสมัยใจกลางเมือง พร้อมเผยโฉม AVATR 11 Royal Edition นิยามใหม่ของความหรูหราในโลกยานยนต์ไฟฟ้า
บริษัท อีเทอนิตี้ แอทวัน จํากัด ผู้แทนจำหน่าย“AVATR” (อวาทาร์) แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมจาก CHANGAN หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําของจีน จัดงานฉลองเปิดตัว“AVATR CENTER RAMA 6 SHOWROOM by Eternity At One” โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม “อวาทาร์”ที่สุดทันสมัยใจกลางเมือง บนเนื้อที่กว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมเปิด AVATR Cafe By black and milk แห่งแรกของโลก เพื่อสร้าง Brand Experience Extension ให้ลูกค้าได้สัมผัสตัวตนและไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้น เจาะทำเลทองถนนพระราม 6 รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมสร้างประสบการณ์ความประทับใจการขับเคลื่อนยนตรกรรมระดับพรีเมียมให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ใจกลางเมือง และบริการหลังการขายสุดพรีเมียมได้อย่างสมบูรณ์แบบครบวงจร ไฮไลต์ในงานยังมีการเผยโฉม AVATR 11 Royal Edition นิยามใหม่ของความหรูหราในโลกยานยนต์ไฟฟ้าที่ผสานเทคโนโลยีและดีไซน์อย่างลงตัว โดยมีเหล่าเซเลบริตี้และดารานักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ ดีเจ เพชรจ้า, แป้ง อรจิรา, ปีเตอร์ คอร์ปไดเรนดัล, ป๊อป-อารียา สิริโสภา, แหนม รณเดช วงศาโรจน์, ภูริ หิรัญพฤกษ์ ฯลฯ
สำหรับบรรยากาศในงานเปิดตัว AVATR CENTER RAMA 6 SHOWROOM ในค่ำคืนนี้ได้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “Redefining Grace Through Innovation” สร้างนิยามใหม่แห่งความสง่างามผ่านนวัตกรรม สะท้อนถึงความหรูหรา สง่างาม ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดรับกับยนตรกรรมระดับพรีเมียม โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ได้เวลาพบอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในงาน คือ การเผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด AVATR 11 Royal Edition นิยามใหม่ของความหรูหราในโลกยานยนต์ไฟฟ้าที่ผสานเทคโนโลยีและดีไซน์อย่างลงตัว พร้อมเปิดตัว “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” ในฐานะแบรนด์ แอมบาสซาเดอร์คนแรกของ Eternity At One ก่อนจะให้ปล่อยให้แขกผู้มีเกียรติได้เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีพจากวง SEASON FIVE
คุณทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอนิตี้ แอทวัน จํากัด กล่าวว่า บริษัท อีเทอนิตี้ แอทวัน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก CHANGAN ให้เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า AVATR ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจากเราได้เปิดรูมโชว์รูม AVATR ที่บางนาไปเมื่อปีที่แล้ว ปรากฎว่าลูกค้าได้ให้การตอบรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น AVATR 11 โปรดักส์เรือธงระดับพรีเมียมในเครือ CHANGAN เป็นอย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้มียอดจองเข้ามาอย่างล้นหลามต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และที่พิเศษไปกว่านั้นเราได้ คุณอนันดา เอเวอริงแฮม มาเป็น แบรนด์ แอมบาสซาเดอร์ให้กับ Eternity At One เพราะเป็นผู้มีสไตล์เฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดความหรูหราและความลึกซึ้งในทุกมิติของชีวิตได้อย่างลงตัว ซึ่งสะท้อนตัวตนของแบรนด์อีเทอนิตี้ แอทวัน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
“เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของแบรนด์ AVATR ในอนาคต และ สะท้อนความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราได้ทุ่มงบกว่า 50 ล้าน รีโนเวทปรับโฉมเนรมิตโชว์รูม AVATR CENTER RAMA 6 SHOWROOM เพิ่มเป็นแห่งที่ 2 มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ความเรียบหรู เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ประกอบด้วย พื้นที่โชว์รถยนต์ไฟฟ้า AVATR โซนส่งมอบรถ และ พื้นที่พักผ่อน ห้องรับรองที่แสนสบายสุดพรีเมียม พร้อมนำ Digital Solutions และ AI มาใช้ เพื่อมอบประสบการณ์สุดล้ำค่ารองรับบริการหลังการขายอย่างครบวงจร บนทำเลทอง ถนนพระราม 6 ใจกลางเมือง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ คนทำงานระดับผู้บริหาร และ กลุ่มครอบครัวในเมือง” คุณทรงวิทย์ กล่าว
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด AVATR 11 Royal Edition นิยามใหม่ของความหรูหราในโลกยานยนต์ไฟฟ้าที่ผสานเทคโนโลยีและดีไซน์อย่างลงตัว เพิ่มความหรูหรามากขึ้น ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ช่วงล่างใช้เทคโนโลยี Magnetorheological Dampers ตัวถังสองโทน สีเทาและดำ ตกแต่งด้วยเส้นขอบสีเงินสตาร์ไลน์สุดหรู เสริมด้วยล้อแม็กลายดาว 7 แฉกขนาด 22 นิ้ว ภายในห้องโดยสาร หนังแท้แบบกึ่งอนิลิน ที่นั่ง VIP 4 ที่นั่ง รวมถึงพื้นที่พักผ่อนด้านหลังซึ่งมาพร้อมที่วางแขนแบบลอยตัว ฟังก์ชันนวด 8 จุด และระบบชาร์จไร้สาย 50 วัตต์
สนใจสามารถนัดชมรถ และทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ AVATR CENTER RAMA 6 SHOWROOM และ AVATR CENTER BANGNA SHOWROOM สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB Page: AVATR Eternity At One หรือ Call Center 02-036-5888 และ Website: https://avatr-eternityatone.com