MEA SPARK ผนึกกำลัง 12 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ปั้นศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ตอกย้ำบทบาทเป็นมากกว่าผู้ให้บริการไฟฟ้า ด้วยการเปิดบ้าน MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เยี่ยมชม MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย” เพื่อเชื่อมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จากหลากหลายหน่วยงาน โดยมีองค์กรพันธมิตรด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วม 12 องค์กร ได้แก่ กรมศิลปากร มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำหนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ว่า “MEA มุ่งพัฒนา MEA SPARK ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่เพียงถ่ายทอดประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทย แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคต ความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จะช่วยขยายผลการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "SPARK the Story: เรื่องเล่าจากแสงแรก สู่เส้นทางพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย" โดย นายพิศณุ ตันติถาวร (รองผู้ว่าการ MEA ร่วมกับผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร การเสวนาได้ถ่ายทอดเส้นทางประวัติศาสตร์พลังงานไฟฟ้าของไทย รวมถึงแนวคิดการออกแบบ MEA SPARK ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย หลังการเสวนา คณะผู้ร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายใน MEA SPARK ซึ่งนำเสนอเรื่องราวตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของไฟฟ้าในเมืองมหานคร การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนบทบาทของพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อการเติบโตของเมืองและวิถีชีวิตประชาชน
MEA เดินหน้ายกระดับ MEA SPARK ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ชวนมาสัมผัสเรื่องราวพลังงานที่ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย มาร่วม "จุดประกายประสบการณ์ใหม่" ไปกับ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เปิดกว้างสำหรับทุกคนในการเข้ามาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ
สถานที่ : MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
เวลาทำการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
รอบนำชม : มีรอบนำชมทุก 30 นาที (รอบสุดท้าย 15.30 น.)
ช่องทางการจองเข้าชม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) :
- จองผ่านเว็บไซต์: https://measpark.mea.or.th
- ดูรายละเอียดการจอง: https://www.facebook.com/share/p/1ECd3brMYB/?mibextid=wwXIfr
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ : โทร. 08 0079 0214 หรือ 0 2220 5200 อีเมล : measpark@mea.or.th
มาร่วมจุดประกายไปด้วยกันที่ MEA SPARK