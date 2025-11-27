MEA เปิดรับสมัครเพิ่ม 2,000 ราย ทดลองใช้ TOU

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน MEA เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “TOU Plus” จำนวน 2,000 ราย เพื่อรับการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าอัตรา TOU สำหรับทดลองเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าไฟฟ้าระหว่างการใช้ไฟฟ้าภายใต้อัตราปกติ (อัตรา 1.2) และอัตรา TOU (อัตรา 1.3) โดยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และ MEA จะแจ้งผลการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าจำนวน 3 รอบบิล ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทาง e-Mail หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าเป็นอัตรา TOU อย่างถาวร จะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ MEA กำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 บ้านอยู่อาศัย อัตราปกติ
- เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเครื่องวัดฯ
- ได้ลงทะเบียนใช้งาน MEA e-Service พร้อมยืนยันตัวตน ระบุ e-Mail Address สำหรับใช้ในการติดต่อ และสมัครใช้บริการ MEA e-Bill สำหรับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ แล้วเสร็จ ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนฯ ตรวจสอบได้จาก Infographic ท้ายข่าว)
กำหนดการเปิดรับสมัคร
- วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 07:30 น. โดยจะเปิดรับสมัครต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผู้สมัครครบ 2,000 ราย
ช่องทางการรับสมัคร
- ที่ทำการของ MEA ทั้ง 18 เขต ในเวลาทำการ 07:30 - 15:30 น.
- ศูนย์บริการลูกค้า MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร
- หมายเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ที่ลงทะเบียนใช้งาน MEA e-Service
- e-Mail Address ของเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนใช้งาน MEA e-Service
- หมายเลขเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ที่สมัครใช้บริการ MEA e-Bill
ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร
- บ้านที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ควรคาดว่ามีการใช้ไฟฟ้าในช่วง Off-peak มากกว่าช่วง On-peak และควรมีการใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 400 หน่วยต่อเดือน จึงจะมีแนวโน้มได้รับผลประหยัดจากการเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟฟ้าอัตรา TOU
- หากเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ไปจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ในเมื่อตอนยื่นขอใช้ไฟฟ้า (ตรวจสอบได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า) ขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบัน ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านที่ทำการของ MEA ทั้ง 18 เขต หรือบริการออนไลน์ MEA e-Service
อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (Time of Use : TOU) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ประกาศ กกพ.) เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) โดยมีช่วง On-peak เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และช่วง Off-peak เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และเวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งาน MEA e-Service และสมัครใช้บริการ MEA e-Bill เพื่อลดการใช้กระดาษมาก่อน เมื่อลงทะเบียนใช้งาน MEA e-Service พร้อมยืนยันตัวตน และสมัครใช้บริการ MEA e-Bill เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ MEA Point จำนวน 1,000 Points ซึ่งสามารถนำไปแลกรับ Rewards ได้ตามเงื่อนไขที่ MEA กำหนด (รายละเอียดของ MEA Point และ Rewards ตรวจสอบได้จาก Infographic ท้ายข่าว)
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Line : MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ หรือติดต่อ MEA Call Center 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง