MEA เตือนภัย มิจฉาชีพสร้าง LINE ปลอม ของจริงต้อง "MEA Connect" โล่เขียว และมีผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านราย เท่านั้น

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้ MEA ตรวจพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างบัญชี LINE Official Account ปลอม โดยเจตนาใช้ชื่อว่า "Mea Smart Life" (ซึ่งเป็นชื่อแอปพลิเคชันบริการของ MEA แต่ ไม่ใช่ ชื่อบัญชี LINE ทางการ) พร้อมทั้งแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของ MEA เพื่อสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารหลัก
จากการตรวจสอบพฤติกรรมล่าสุด พบว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้มีความแนบเนียนสูง โดยใช้บัญชีปลอมที่มียอดผู้ติดตามสูงผิดปกติถึง 371,890 ราย (อัปเดตเมื่อ 25 พ.ย. 68) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และใช้วิธีการ "ทักแชทหาประชาชนก่อน" โดยอ้างตัวว่าเป็น "แผนก E-Service" เพื่อเสนอบริการต่างๆ เช่น แจ้งชำระค่าไฟ ขอรับเงินคืน เปลี่ยนมิเตอร์
ทั้งนี้ มิจฉาชีพจะมุ่งเน้น "หลอกขอข้อมูลส่วนตัวทันที" อาทิ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่/บ้านเลขที่/หน้าบิลค่าไฟ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมอันตรายที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และอาจนำไปสู่การหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้า บัญชีส่วนบุคคล ในขั้นตอนต่อไป
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวย้ำจุดสังเกตสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนว่า บัญชี LINE Official Account ของจริงของ MEA มีชื่อว่า "MEA Connect" เท่านั้น โดยมีจุดสังเกตที่ถูกต้องชัดเจน ดังนี้:
ชื่อบัญชี : ต้องเป็น "MEA Connect"
LINE ID : ต้องเป็น @meathailand (มี @ นำหน้าเสมอ)
สัญลักษณ์ : ต้องมี "โล่สีเขียว" (Premium Account) นำหน้าชื่อบัญชี แสดงถึงการเป็นบัญชีทางการที่ผ่านการรับรองจาก LINE Thailand
ผู้ติดตาม : ของจริงมีจำนวนเพื่อนกว่า 2.4 ล้านราย (มากกว่าบัญชีปลอมหลายเท่าตัว)
MEA ขอแจ้งเตือนและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย "3 ห้าม" : 1. ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่) ผ่านทางแชท LINE ที่ทักเข้ามาเองโดยเด็ดขาด 2. ห้ามโอนเงิน ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เข้า "บัญชีชื่อบุคคลธรรมดา" (นาย/นาง/นางสาว) MEA รับชำระผ่านระบบองค์กรเท่านั้น 3. ห้ามหลงเชื่อยอดผู้ติดตาม จำนวนหลักแสนของมิจฉาชีพ ให้ยึดสัญลักษณ์ "โล่สีเขียว" เป็นสำคัญ
หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบเห็นบัญชี LINE ปลอมดังกล่าว หรือมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันทีหากเกิดความเสียหาย
ด้วยความห่วงใย จาก MEA