โค้งสุดท้าย! “The Next Seller 2025” ชวนร่วมเชียร์ 12 ผู้ประกอบการแฟชั่นไทย เฟ้นหาสุดยอดนักขายตัวจริง

ศึกเดือดแห่งปี “The Next Seller 2025” กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันเฟ้นหา “สุดยอดนักขายตัวจริง” บนโลกออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่าง Platinum Fashion Mall ผนึกกำลัง TikTok Shop สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรก ในรูปแบบ Reality Game Show ที่ผสานความสนุกกับกลยุทธ์การขายยุคใหม่ เพื่อจุดประกายไอเดียทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟชั่นไทยก้าวสู่สนาม Live Commerce อย่างเต็มตัว พลิกโฉมการขายจากราวหน้าร้านเพิ่มโอกาส สู่สนาม Live Commerce อย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมี 12 ร้านค้าแฟชั่นไทย เข้าร่วมลงสนามแข่งขัน สร้างสรรค์คอนเทนต์ VDO และการไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทาง TikTok ของแต่ละร้าน พร้อมได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจาก Mentor มืออาชีพ ที่คอยให้คำแนะนำเคล็ดลับและกลยุทธ์สร้างยอดขายแบบเข้มข้น โดยมีรายชื่อทีม และร้านค้าผู้เข้าแข่งขัน “The Next Seller 2025” ดังนี้
ทีม Red นำโดย Mentor Turk : ร้าน Miralyn, Mirror Sister, Lady Shop, MANFAIR
ทีม Blue นำโดย Mentor Nuebie : ร้าน MM. Store, Posh, THER Everyday, Suk Suk
ทีม Green นำโดย Mentor Thomas : ร้าน Rock Candy, YANON, Marada, Grand Dell
สำหรับกำหนดการแข่งขัน LIVE สด ช่วงเวลาสำคัญ! มีเพียง 2 ชั่วโมง เท่านั้น ที่ 12 ร้านค้าจะทำการไลฟ์สดแนะนำสินค้าและปักตะกร้าขายไปพร้อมๆ กัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 – 17.00 น. โดยกิจกรรมการแข่งขันได้รับการสนับสนุนพิเศษจาก TikTok Shop มอบคูปองส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ให้กับนักช้อป ที่กดตะกร้าซื้อสินค้าจาก 12 ร้านค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มฐานผู้ติดตามให้ทุกร้านค้า โดยการแข่งขันดังกล่าว จะประกาศผลรางวัลสุดยอดนักขาย “The Next Seller 2025” ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 ใครจะคว้าตำแหน่ง “THE NEXT SELLER ตัวจริง” ทุกการไลฟ์คือสนามรบ ทุกยอดคือการวัดผลจริง
พลาดไม่ได้! สำหรับสายแฟชวนให้กำลังใจ 12 ร้านค้า ชมแข่งขันไลฟ์สดและช้อปรับโปรโมชั่นสุดคุ้ม รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 : ส่วนลดสูงสุด 50 % จากร้านค้า
ต่อที่ 2 : ช้อปครบ 300 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดทันทีมูลค่า 50 บาทจาก TikTok Shop ( คูปองมีจำนวนจำกัด )
ร่วมลุ้นและให้กำลังใจทั้ง 12 ร้านค้าแฟชั่นไทยได้ในรายการ “The Next Seller 2025”
ติดตามได้ที่ TikTok : Platinum Fashion Mall Official