GULF จัดอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GULF” นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน จัดพิธีอุปสมบทหมู่พนักงานกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จำนวน 64 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมี พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ จาริกแดนพุทธภูมิสังเวชนียสถานของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 64 รูป และมีอุบาสก อุบาสิกา จำนวน 30 คน ที่จะร่วมปฏิบัติธรรม – ศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีการสวดพระพุทธมนต์เจริญภาวนาถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
หลังจากนั้นคณะจะเดินทางจาริกไปยังแดนพุทธภูมิสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ประเทศอินเดียและเนปาล ได้แก่ สถานที่ประสูติ ‘สวนลุมพินีวัน’ สถานที่ตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ‘พุทธคยา’ สถานที่แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ‘สารนาถ’ และสถานที่ปรินิพพาน ‘กุสินารา’ ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2568
กลุ่มบริษัทกัลฟ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมธำรงรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย