'การศึกษา' คือ 'สินทรัพย์' แห่งอนาคต! Krungthai Wealth จับมือ Crimson Education เปิดโรดแมปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

"การลงทุนเพื่อการศึกษา" ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารความมั่งคั่งระยะยาวของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง (High Net Worth) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Crimson Education ชี้ให้เห็นว่า ผู้ปกครองไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้าง"ต้นทุนทางการศึกษาของบุตรหลาน" โดยมองว่าการเข้าถึงสถาบันระดับโลกคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและยั่งยืน
ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแตะหลักล้านบาทต่อปี ยกตัวอย่างค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี (ไม่รวมค่าครองชีพ) โดยประมาณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อย่าง Harvard University มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.96 ล้านบาทต่อปี ($54,002) และ Massachusetts Institute of Technology (MIT) อยู่ที่ราว 2.07 ล้านบาทต่อปี ($61,990) ส่วนในสหราชอาณาจักร ค่าเล่าเรียนที่ University of Oxford จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 - 1.68 ล้านบาทต่อปี (£26,770 – £37,510) และ Imperial College London อยู่ที่ประมาณ 1.24 - 2.22 ล้านบาทต่อปี (£28,100 – £50,300) ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้ปกครองที่พร้อมทุ่มทุนเพื่อแลกกับโอกาสการศึกษาที่ดีที่สุด
บทความจากธนาคารแห่งประเทศไทย ยังชี้ว่า การลงทุนด้านการศึกษาของไทยอยู่ในระดับสูงถึง 6.2% ของ GDP ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร สะท้อนถึงความสำคัญที่สังคมไทยมอบให้กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อก้าวสู่เวทีโลก (ที่มาบทความ ธปท.)
Krungthai Wealth ผนึก Crimson Education สร้าง Strategic Education Planning:
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Krungthai Wealth (Krungthai Iconic, Krungthai Precious+ และ Krungthai Private Banking) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การลงทุนแบบ "Go Global" ครอบคลุมทั้งด้านการลงทุน การศึกษา และการเดินทาง ธนาคารกรุงไทย (KTB) จึงได้ร่วมกับ Crimson Education สถาบันที่ปรึกษาการศึกษาชั้นนำระดับโลก จัดงาน "Exclusive Education Privilege Event: Unlocking Oxbridge & Ivy League Admissions: A Roadmap for Thailand's Next Generation Leaders" ซึ่งเป็นอีกกลยุทธ์ที่มุ่งตอบโจทย์ด้านการศึกษาสู่ระดับสากล ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ความร่วมมือนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้ก้าวสู่การเป็น Next Generation Leaders บนเวทีโลก โดยมุ่งเน้นการมอบ "Strategic Education Planning" ให้แก่ลูกค้า เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์ในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น MIT, Stanford, Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge และ Top-tier อื่นๆ อย่างเป็นระบบ
คุณรัฐยา ทองรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวอย่างน่าสนใจว่า "ในฐานะที่เราดูแลลูกค้า Private Banking และ Wealth Management มาหลายรุ่น เราตระหนักดีว่าหัวใจสำคัญของการบริหารความมั่งคั่งยุคใหม่คือการ 'Go Global' ไม่จำกัดแค่การบริหารพอร์ตการลงทุน แต่คือการวางรากฐาน Human Capital ให้กับทายาท การศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับโลกคือ 'สินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่า' ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลกให้กับคนรุ่นต่อไป ลูกค้าของเราจึงมองหา Strategic Partner ที่ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนทางการเงิน แต่ต้องช่วยสร้างมูลค่าสูงสุดในระยะยาวผ่านการลงทุนเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน"
Crimson Education: Data-driven Approach ยกระดับโอกาสสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำถึง 7 เท่า:
การคัดเลือก Crimson Education เป็นพันธมิตร เกิดจากความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพและผลลัพธ์ที่วัดได้จริง คุณภานุวัฒน์ เหลืองรัชนี กรรมการบริหาร บริษัท Crimson Education ประเทศไทย กล่าวว่า "Crimson Education ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการนำเสนอโอกาสทางการศึกษาระดับโลกให้กับคนไทย ในฐานะสถาบันที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีและดำเนินงานใน 28 ประเทศทั่วโลก เรามีทีมงานมืออาชีพมากกว่า 2,500 คน ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาจาก Harvard, Cambridge, Oxford, Princeton, Stanford และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครที่เข้าใจกระบวนการคัดเลือกอย่างแท้จริง"
สิ่งที่ทำให้ Crimson แตกต่าง คือการใช้ Data-driven Approach และ Evidence-based Methods ในการพัฒนานักเรียนแต่ละคน โดยเน้นการดูแลนักเรียนแบบ 360 องศา ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเตรียมตัวจนถึงวันที่ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน เริ่มจากการให้นักเรียนค้นพบตัวตน สร้างความโดดเด่นในแบบของตัวเอง และเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในระดับโลก ซึ่งผลงานที่ผ่านมาได้รับการพิสูจน์แล้วว่านักเรียนที่ใช้บริการ Crimson Education มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า
บริการของ Crimson Education ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ Academic Planning, Extracurricular Development, Essay Preparation, Research และ Capstone Projects, Global Internships ไปจนถึง Standardized Test Preparation ทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้การดูแลของทีม Strategist และ Mentor ที่มีประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนไทยมี Profile ที่แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
วางแผนการเงินคู่ขนาน: ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน:
คุณลัดดาวัลย์ เมฆสุภะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวเสริมว่า "การวางแผนการศึกษาต่างประเทศไม่ได้จบเพียงแค่การเลือกมหาวิทยาลัย แต่ต้องวางแผนการลงทุนทางการเงินอย่างรอบคอบด้วย โดยแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในสกุลเงิน USD, GBP หรือสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต"
ธนาคารกรุงไทยตอบโจทย์ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อรองรับการวางแผนการศึกษา เช่น หุ้นกู้ KTB, Krungthai Travel Card, USD Investment Alternatives อาทิ Gold Market เป๋าตัง, Credit Linked Note, Callable Bonus Note และ S&P 500 Linked Note เพื่อสร้างผลตอบแทนไปพร้อมกับการเตรียมเงินทุนการศึกษา
งานในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญ โดยธนาคารกรุงไทยมอบเอกสิทธิ์พิเศษที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า Krungthai Wealth รวมถึงการให้คำปรึกษาแบบ 1-on-1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, การประเมิน Profile นักเรียนแบบเฉพาะบุคคล และส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ แบบ Exclusive จากบริการของ Crimson Education อีกมากมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Crimson Education อาทิ Dr. Claire Hao ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ, คุณ Mindy ทีมงานฝ่ายกลยุทธ์ และประสบการณ์ตรงจากคุณ Don – Kudatara Nagaviroj ผู้ปกครองที่ใช้บริการ Crimson Education และเป็น Alumni Interviewer ของ Duke University ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับนักเรียนไทยที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในเวทีโลก