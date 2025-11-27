บอร์ดรฟท.ไฟเขียว SRTA เช่าที่ดิน 10 แปลงใหญ่ ปลุกทำเลทอง ดันรายได้ปี69 แตะ 5 พันล.

บอร์ดรฟท. อนุมัติ SRTA เช่าที่ดิน 10 แปลงใหญ่ มูลค่าเกิน 500 ล้านบาท ปั้นทำเลศักยภาพ ”บางซื่อ -เซ็นทรัล-แม่น้ำ -หัวมุมอตก.-มักกะสัน-หัวหิน-หาดใหญ่” คาดปี 69 รายได้ทรัพย์สินแตะ 5 พันล้านบาท พร้อมดึงพื้นที่สถานี”แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”บริหารเองช่วง รอส่งมอบ”ไฮสปีด 3 สนามบิน”
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ครั้งที่ 19/2568 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อทส.) หรือ SRTA ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท. เช่าทรัพย์สินของ รฟท.ที่มีมูลค่าที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามที่ SRTA เสนอและมีความพร้อมในการเช่าช่วงดำเนินการ จำนวน 10 รายการ
ได้แก่ 1.บริเวณบางซื่อแปลง E1 (ที่ตั้งกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่)
2. บริเวณย่านพหลโยธิน (ตลาดซันเดย์) (โครงการมิกซ์ จตุจักร)
3. บริเวณพหลโยธิน (แปลงหัวมุม อตก.)
4.บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว)
5.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรม ที่บริเวณย่านมักกะสัน ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์)
6.สถานีแม่น้ำ
7.พื้นที่ย่าน RCA
8.หาดใหญ่ แปลง B
9.สนามกอล์ฟรถไฟหัวหิน
10.ที่ดิน ศิลาอาสน์
ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่รฟท.จะให้บริษัทลูก เช่าช่วงจากรฟท. โดยคิดราคาไม่น้อยกว่าราคาประเมิน เพื่อนำไปพัฒนา มีระยะเวลาการเช่าเพื่อจัดประโยชน์ 10-30 ปี โดยประเมินว่าในปี 2569 รฟท.จะสามารถเพิ่มรายได้ จากบริหารทรัพย์สิน เป็น 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีรายได้ประมาณ 3,900-4,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ รฟท.ได้ส่งมอบแฟ้มสัญญาเช่า และการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Non Core) จำนวน 12,233 สัญญา ซึ่งหลังจากนี้ ทาง SRTA จะทยอยเสนอขอเช่าช่วงที่ดินที่มีความพร้อมเข้ามาอีก โดยหากที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทจะต้องเสนอบอร์ดรฟท.อนุมัติ แต่หากมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท จะอยู่ในอำนาจผู้ว่าฯรฟท.อนุมัติ โดยคาดว่าจะทยอยเช่าช่วงกันได้ครบในปี 2569
@ดึงพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานี”แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”บริหารเองช่วง รอส่งมอบ”ไฮสปีด 3 สนามบิน”
นอกจากนี้ บอร์ดรฟท. ยังอนุมัติทบทวนสิทธิการเช่าพื้นที่บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับ -ส่ง ผู้โดยสารอากาศยาน กรุงเทพฯ (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) จำนวน 8 สถานี จากเดิมที่ให้ SRTA เช่าช่วงดำเนินการ โดยรฟท.นำพื้นที่เหล่านี้กลับมาดำเนินการเอง โดยรฟท.จะมีการทำสัญญากับผู้เช่าพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมสำหรับการส่งมอบพื้นที่ ให้กับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) ในอนาคต