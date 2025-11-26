พลังงานตั้งวอร์รูมติดตามช่วยเหลือ เตรียมพร้อมแผนฟื้นฟูหลังพ้นวิกฤติ

“อรรถพล” สั่งปลัดพลังงานเรียกประชุมด่วน พร้อมตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน เพื่อรับทราบรายงานจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่น้ำท่วม ติดตามการช่วยเหลือน้ำท่วมของหน่วยงานในสังกัด พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูโครงสร้างด้านพลังงานหลังผ่านพ้นวิกฤต ด้านโออาร์มอบบัตรน้ำมันเพื่อสนับสนุนการจัดหาน้ำมันในภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สั่งการให้นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมด่วน พร้อมตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน(วอร์รูม) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ให้พลังงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เช่น จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จากมวลน้ำขนาดใหญ่และฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จำนวนมาก รวมทั้งจำเป็นต้องปิดโรงไฟฟ้าจะนะชั่วคราว
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพลังงาน สั่งการให้พลังงานจังหวัดติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในจังหวัดที่กำลังได้รับผลกระทบ รวมทั้งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเร็วๆ นี้ และได้สั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริหารจัดการด้านไฟฟ้า โดยให้ประสานกับโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงผลิตไฟฟ้าทดแทนเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ รวมทั้งสั่งการให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ติดตามปริมาณสำรองน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะที่ต้องใช้กับเรือท้องแบนและเจ็ตสกีของทั้งภาครัฐและจิตอาสา
สำหรับความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ทั้ง กฟผ. และ ปตท. ได้เร่งระดมส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มไปยังพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมยังได้หารือถึงแผนสำรองฉุกเฉินในการจัดหาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มไปยังพื้นที่ประสบภัยในกรณีที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด พร้อมกำชับในการบรูณาการข้อมูลและการปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
"หลังจากได้ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานจังหวัดในพื้นที่ ให้มีการบูรณาการข้อมูลสถานการณ์ ความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน สถานการณ์ปริมาณน้ำ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในช่วงสัปดาห์นี้ เนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นสำคัญ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนทั้งถุงยังชีพ น้ำดื่ม ก๊าซหุงต้มสำหรับโรงครัว การติดตามปริมาณสำรองน้ำมันในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง การจัดหาไฟฟ้า รวมทั้งการสนับสนุนการช่วยเหลือและการอพยพประชาชน" นายประเสริฐ กล่าว
ด้านหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบมอบบัตรน้ำมัน มูลค่า 200,000 บาทให้พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ ปริมาณน้ำมันสำรองในคลังน้ำมันในพื้นที่มีเพียงพอ โดย โออาร์ จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการส่งน้ำมันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับสถานีบริการ PTT Station ในพื้นที่รอบนอกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถรองรับการจ่ายน้ำมันให้หน่วยงานที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่บจ. กิจถาวรปิโตรเลียม 2018 ,บจ. เอส บี ออโตเซล และบจ. เพชรสมบูรณ์